Toužim – Malí fotbalisté SK Toužim se zúčastnili o uplynulém víkendu v německém městečku Lengenfeld mezinárodního fotbalového turnaje přípravek Plohn Cupu 2010.

Malí fotbalisté SK Toužim se zúčastnili v německém městečku Lengenfeld mezinárodního fotbalového turnaje přípravek Plohn Cupu 2010. | Foto: SK Toužim

Mladí toužimští fotbalisté se v Německu představili v kategorii E pro hráče narozené v roce 1999 a 2000, kde bojovali o vítěznou trofej v konkurenci pěti družstev, a to FK Louny, KSNP Sedlec, Sokol Chyše, VFB Lengenfeld a SK Toužim.

V prvním turnajovém utkání Toužim remizovala se Sedlecem 2:2. V následujícím duelu pak slavila vysokou výhru, když pokořila německý VFB Lengenfeld vysoko 5:1. Ve třetím utkání čekaly Toužimáky Louny, které pomýšlely v tomto turnaji hodně vysoko. Po bojovném výkonu však zasloužené vítězství slavili právě hráči Toužimi, když soupeře z Loun porazili v poměru 2:1.

V závěrečném vystoupení se pak představila Toužim v zápase s Chyší, kterou přestřílela čtyřbrankovým rozdílem 4:0. Čekal je poslední zápas, a to se Sokolem Chyše.

„Je to parta super kluků, kteří se dokáží semknout, jít za svým cílem, a do hry dát své srdíčko. To potvrzuje i výsledek, který uhráli v okresním přeboru starších přípravek, kdy v sezonách 2009/2010 skončili vždy na prvním místě,“ nešetřil chválou trenér SK Toužim Zdeněk Šimek.

Neděli si pak zpestřili jeho svěřenci návštěvou zábavního parku Freizeitpark Plohn. „Byla to taková odměna za jejich vítězství,“ pokračoval Šimek. „Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli svými dary k umožnění startu našich nejmenších na turnaji. Poděkování patří též panu Milanu Strakovi, který zorganizoval odvoz malých fotbalistů do Německa, a také panu Miloslavu Matouškovi, který bezpečně dopravil děti hasičským autem na místo určení,“ chválil toužimský kouč.

SK Toužim: Dominik Herold, Daniel Hykš, Filip Burda, Tomáš Moravec, Jindra Nováček, Tomáš Kepl, Dominik Šimek, Lukáš Šulc, Radek Svoboda, Karel Špecián.