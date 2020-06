SKUPINA A

V áčkové skupině se podruhé představí před svými fanoušky perninský Sokol, který bude tentokrát hostit horaly z Jáchymova. Domácí premiéra čeká nejdeckou rezervu, jež přivítá na Limnici výběr Abertam. Výjezd pak mají před sebou Potůčky, které zamíří na půdu Nových Hamrů s nálepkou nejlépe střílejícího týmu, když opět budou spoléhat na gólový čich v podání kanonýra Ondřeje Nýbera, což opět může přinést řádné brankové hody.

Skupina A, 2. kolo: Pernink – Jáchymov (SO, 6. června, 14.00), Nejdek B – Abertamy (SO, 6. června, 14.00), Nové Hamry – Potůčky (NE, 7. června, 16.00).

SKUPINA B

Souboj neporažených týmů bude na programu na stadionu v Božičanech, kde tamní SK vyzve sadovský Sokol. V tomto souboji navíc půjde o první místo, takže hráči obou týmů mají o motivaci zcela jistě postaráno. Domácí premiéra čeká Kyselku, která bude chtít odčinit porážku z Božičan, ale nečeká ji nic lehkého, jelikož dorazí Sedlec, jenž bude chtít na hřišti v Radošově dosáhnout na tři body. Před svými fanoušky se představí poprvé také Dvory, které překvapivě v úvodním kole padly v Sadově, a tentokrát budou chtít uspět na stadionu ve Dvorech, kam dorazí Vojkovice.

Skupina B, 2. kolo: Božičany – Sadov (SO, 6. června, 10.30), Kyselka – Sedlec (SO, 6. června, 15.00, hřiště Radošov), Dvory – Vojkovice (SO, 6. června, 15.00, hřiště Dvory).

SKUPINA C

V céčkové skupině opět budou tvrdit roli favorita Nečtiny, které se představí svým fanouškům v souboji se žlutickou rezervou. Krásné Údolí pak čeká peprné derby s Otročínem a Bečov má před sebou druhé domácí utkání v řadě, ve kterém tentokrát přivítá Verušičky, což slibuje opět gólové hody.

Skupina C, 2. kolo: Krásné Údolí – Otročín (SO, 6. června, 17.00), Nečtiny – Žlutice B (SO, 6. června, 17.00), Bečov – Verušičky (NE, 7. června, 14.00).