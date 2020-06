A opět se bude na co těšit. Ve skupině A se představí v sousedském derby nejdecká rezerva, která bude hostit na Limnici Nové Hamry. Vedoucí Potůčky pak zamíří na jáchymovskou Panoramu, kde je prověří tamní TJ, a Pernink se vydá do nedalekých Abertam.

Skupina A, 4. kolo: Nejdek B – Nové Hamry (SO, 20. června, 14.00), Abertamy – Pernink (SO, 20. června, 14.00), Jáchymov – Potůčky (NE, 21. června, 15.00).

V béčkové skupině budou chtít udržet domácí neporazitelnost Božičany, kterým se však postaví do cesty silný Sedlec. Vedoucí Vojkovice pak nasměroval los na hřiště sadovského Sokola a v Radošově bude k vidění souboj bezbodových týmů, Kyselku čeká duel se Dvory.

Skupina B, 4. kolo: Božičany – Sedlec (SO, 20. června, 10.30), Kyselka – Dvory (S0, 20. června, 15.00), Sadov – Vojkovice (SO, 20. června, 17.00).

V céčkové skupině pak zamíří lídr tabulky z Bečova v roli favorita na půdu Otročína.

Druhé v pořadí Nečtiny se představí na hřišti Krásného Údolí a v domácím prostředí se pak představí poslední Verušičky, kterým se postaví do cesty žlutické béčko.

Skupina C, 4. kolo: Verušičky – Žlutice B (SO, 20. června, 14.00), Krásné Údolí – Nečtiny (SO, 20. června, 17.00), Bečov – Otročín (NE, 21. června, 14.00).