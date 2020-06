Pět týdnů bojovalo celkem osmnáct týmů ve třech šestičlenných skupinách o triumf v Turnaji OFS, když ve skupině A urvaly první příčku Potůčky, ve skupině B Vojkovice a vše zkompletovaly ve skupině C Nečtiny.

SKUPINA A

Vysokou výhrou se loučili s turnajem hráči Potůčků, kteří pokořili devíti góly nejdeckou rezervu, a opět v tom měl kopačky potůčkovský snajpr Ondřej Nýber, který nastřílel soupeři pět branek. Rezerva Nejdku během týdne odehrála dvě utkání, v dohrávce s Abertamy slavila šestibrankovou výhru. Druhé místo si udržel Pernink, ten uspěl v souboji s týmem Nových Hamrů, který bral příčku třetí. Na dno tabulky se pak propadl Jáchymov, který překvapivě, ale zaslouženě padl na půdě Abertam, kde musel skousnout pětibrankový příděl.

Skupina A, 5. kolo:

Potůčky – Nejdek B 9:1 (3:0). Branky: Nýber Ondřej 5, Mrňka Petr, Sentecký Viktor, Malý Petr, Šípek Miroslav – Schlosser Jiří.

Abertamy – Jáchymov 5:1 (3:0). Branky: Milko Martin 2, Sedlačík Michal, Antal Roman, Hanšut Viliam – vlastní.

Nové Hamry – Pernink 2:3 (1:1). Branky: Petrovič Daniel, Šimonek Ladislav – Groh Dominik 2, Klimm Daniel.

Dohrávka, 1. kolo:

Nejdek B – Abertamy 6:1 (2:1). Branky: Bernátek Stanislav 2, Myslivec Martin, Csukárdi Matěj, Mandous Antonín, Kolařík Jakub – Rudinec Michal.

Konečné pořadí skupiny A: 1. Potůčky, 2. Pernink, 3. Nové Hamry, 4. Nejdek B, 5. Abertamy, 6. Jáchymov.

SKUPINA B

Béčkovou skupinu bez větších problémů ovládly Vojkovice, které si páté kolo s Kyselkou již předehrály, a právě druhý zástupce z Poohří jako jediný tým celého turnaje nedosáhl ani na bod, za což obsadil šestou příčku. Druhé místo bral Sadov, ten si v důležitém utkání připsal na účet skalp Sedlece, který porazil dvěma góly. Bronz tak připadl Božičanům, jež se loučily dvoubrankovou prohrou s týmem Dvorů. Až čtvrté místo bral Sedlec, za ním pak skončil na pátém místě celek Dvorů.

Skupina B, 5. kolo:

Božičany – Dvory 1:2 (1:1). Branky: Křehlík Michal – Ušák Václav, Šebeš František.

Sadov – Sedlec 2:0 (0:0). Branky: Jelínek Petr, Vydra Jakub.

Konečné pořadí skupiny B: 1. Vojkovice, 2. Sadov, 3. Božičany, 4. Sedlec, 5. Dvory, 6. Kyselka.

SKUPINA C

To nejlepší nakonec. O skupině C to pak platí dvojnásob. Až v závěrečném, pátém klání se totiž rozhodlo o vítězi, když se proti sobě postavily neporažené celky Nečtin a Bečova. A bitva to byla zajímavá, Bečov sice v utkání dvakrát vedl, přesto nakonec musel skousnout po gólových dostizích první prohru, která ho pak posunula na konečnou druhou příčku právě za Nečtiny, jež byly jako jediný tým v celém turnaji stoprocentní. Třetí příčku obsadila rezerva žlutického Sokola, která na závěr slavila čtyřbrankovou výhru nad Krásným Údolím, to pro změnu skončilo na poslední, šesté příčce. Čtvrté místo bral Otročín, jenž se loučil vítězstvím nad Verušičkami, které pak skončily v céčkové skupině na příčce páté.

Skupina C, 5. kolo:

Žlutice B – Krásné Údolí 4:1 (1:1). Branky: Čech Adrian 2, Berky Jakub, Sivák Martin – Kokšál Martin.

Nečtiny – Bečov 7:6 (2:3). Branky: Polívka Václav 2, Marz Filip, Socha Filip, Hlous Martin, Šojsl Václav, Alexi Michal – Aubrecht Robert 3, Aubrecht Patrik 2, Wenclowský Marek.

Otročín – Verušičky 7:1 (3:0). Branky: Beníšek Filip 3. Trnka Michal 3, Červený Jaroslav – Lafata Jakub.

Konečné pořadí skupiny C: 1. Nečtiny, 2. Bečov, 3. Žlutice B, 4. Otročín, 5. Verušičky, 6. Krásné Údolí.