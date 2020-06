A bylo se na co koukat.

O nejvyšší výhru úvodního kola se v áčkové skupině postaraly Potůčky, které využily služeb Ondřeje Nýbera, kanonýra VFC Plauen, a ten se jim za důvěru odvděčil půl tuctem branek. Dvoucifernou výhru slavily i Nečtiny, které vypráskaly deseti kousky Verušičky.

SKUPINA A

V áčkové skupině, ve které jsou nalosovány především týmy z hor, se povedl vstup do soutěže především domácím týmům. Potůčky deklasovaly díky službám brankáře Ondreje Čápa a útočníka Ondřeje Nýbera dvanácti kousky Abertamy, a na konto si tak připsaly první výhru. Ve druhém utkání pak dvakrát vedl Pernink nad nejdeckou rezervou, přesto dokázali hosté vždy vyrovnat, o vítězi tak musel rozhodnout penaltový rozstřel, který přetavili ve vítězství hráči Perninku. Ve třetím duelu skupiny A pak udolal Jáchymov na Panoramě Nové Hamry.

Skupina A, 1. kolo

Pernink – Nejdek B 2:2 – PK 4:2 (1:1). Branky: Kotrla Jan, Klimm Daniel – Bachratý Tomáš, Myslivec Martin.

Potůčky – Abertamy 12:1 (6:1). Branky: Nýber Ondřej 6, Jaroš Petr 2, Chvapil Petr 2, Malý Petr 2 – Vlk Pavel.

Jáchymov – Nové Hamry 4:3 (2:2). Branky: Přindiš Jan, Tichý Dominik, Zimmermann Jiří, Wittmayer Štěpán – Krajňák Jan, Lexa David, Snopek Luboš.

SKUPINA B

Pravou nohou vstoupili do béčkové skupiny fotbalisté Božičan, které posílilo exchodovské duo ve složení Ludvík Gergely a Tomáš Bílý. To se promítlo i do utkání, Božičany od úvodu udávaly nejen tempo utkání, svou převahu vyjádřily i brankově a nakonec slavily šestibrankové vítězství. Cennou výhru zaznamenal sadovský Sokol, který dvěma góly porazil vítěze loňského ročníku III. třídy, celek Dvorů. S prázdnou nakonec odjel z Poohří, přesněji Vojkovic, sedlecký KSNP, který sice vyhrál první poločas po jediné přesné trefě, ale po změně stran domácí dokázali dvěma góly otočit skóre ve svůj prospěch.

Skupina B, 1. kolo

Božičany – Kyselka 6:1 (4:1). Branky: Petr Marcel 2, Kalynych Nazar 2, Hůlka Marek, Rubáš Jan – Rauscher Denis.

Sadov – Dvory 2:0 (2:0). Branky: Barth Michal, Šich Karel.

Vojkovice – Sedlec 2:1 (0:1). Branky: Žlutický Tomáš, Kypta Robin – Václavík Petr.

SKUPINA C

Deset branek nasázely Nečtiny, účastník krajské I. B třídy Plzeňského kraje, v zahajovacím utkání skupiny C výběru Verušiček, čímž potvrdily roli favorita, když k tomu přispěl čtyřmi zásahy Václav Polívka. Na výhru dosáhla i rezerva Žlutic, která nastřílela soupeři z Otročína čtyři branky. Vysokou výhru si připsal na konto Bečov, který potvrdil své kvality a osmi kousky zneškodnil Krásné Údolí, hattrickem k tomu přispěl bečovský Robert Aubrecht.

Skupina C, 1. kolo

Verušičky – Nečtiny 2:10 (0:4). Branky: Danyš Zdeněk, Bártko Jan – Polívka Václav 4, Socha Filip 2, Bittermann Zdeněk, Kasal Petr, Brada Luboš, vlastní.

Žlutice B – Otročín 4:2 (1:0). Branky: Tran Duc Bang, Sivák Martin, Berky Jakub, Thai Michael – Šipula Miroslav, Nepraš Matěj.

Bečov – Krásné Údolí 8:1 (5:0). Branky: Aubrecht Robert 3, Prozba Jakub 2, Aubrecht Patrik, Havlovic Martin, Toth Marek – vlastní.