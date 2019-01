Karlovarsko – Aprílové počasí řádně pocuchalo nervy fotbalovým fanouškům. Hrací plochy se totiž proměnily v kaluže, a tak se odkládalo jako na běžícím pásu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Odkládání zápasů se notně dotklo i fotbalové okresní III. třídy, a to jak ve skupině A, tak i B. Odehrálo se pouze jedno utkání, zbylých sedm bylo odloženo.

Fanoušek se tak musel spokojit pouze s jedním utkáním, které se odehrálo na drahovické umělce. Kdo však na tento duel nedorazil, hodně prohloupil. V souboji s Perninkem se totiž rezerva karlovarského 1.FC po gólové stránce vůbec nešetřila.

Ještě v prvním poločase drželi horalé s favoritem fotbalový krok. Po změně stran už to byla v podání karlovarského 1.FC gólová hitparáda. Dohromady zatížili Karlovaráci konto perninského Sokola sedmi góly, zatímco hosté skórovali pouze jednou. V dresu vítěze se střelecky prosadili především Josefové, a to Duda, Tomek a Bledý. V neúplné tabulce skupiny B se tak vyhouplo béčko 1.FC do čela, zatímco Perninku náleží osmá pozice.

III. třída – skupina B

1.FC K.Vary B – Pernink 7:1 (2:1). Branky: Tomek Josef, Mikeš Rostislav, Bledý Josef, Phung Viet Hunk, Duda Josef, Nováček Vojtěch, vlastní – Horvát Tomáš. Rozhodčí: Vrba Radim.

Odloženo: Bochov B – Abertamy, Nové Hamry – Sedlec B, Stanovice – Slavia Junior, Počerny – Krásné Údolí, Toužim B – Hájek, Otročín – Lokomotiva K. Vary, Hroznětín B – Žlutice B.