„Já situaci vnímám tak, že to není dávno priorita,“ narážel Zdeněk Šimek, hráč Baníku Vintířov, tedy lídra krajské I. A třídy, na možnost dohrávání jarní části soutěže v pozdějším termínu. „Jen teď cvičím doma, běhat nechodím, nechci být jako ostatní a porušovat nařízení,“ prozradil svou náplň v rámci individuální přípravy za zavřenými dveřmi.

„Už delší dobu zvažuji úplně skončit, nedává mi to už moc smysl,“ upozornil na nejistotu klubů a hráčů, která je po vyhlášení nouzového stavu a přerušení fotbalových soutěží pohltila.

„Víc než jsem dokázal, nedokážu a honit se v nižších soutěžích, kde tě pak přepálí nějaký ´lojza´, mi už přijde jako ztráta času,“ má jasno vintířovský záložník. A právě nejen kluby, ale i hráče současná situace rozděluje na dva tábory. První chce soutěže definitivně ukončit, ten druhý pak stále doufá v naději, že by se druhá polovina soutěží mohla dohrát. „Myslím, že se sezóna nedohraje, ukončil bych soutěž tak, jak je,“ přiblížil svůj postoj k situaci ve fotbalovém kraji. „Každý má makat od prvního kola do posledního. Pokud by byla sezona ukončena, bylo by to fér pro všechny,“ přemítal nad ukončením soutěží napříč krajskými soutěžemi.

„Chápu třeba první ligu, to níže však ne,“ vysvětlil Šimek. „I když jsem fanoušek Plzně a líbilo se mi, jak Viktoria dotahuje Slavii, je fér, když bude mít titul Slavia,“ připojil závěrem Zdeněk Šimek.

Pokud by například I. A třída byla nedohrána, bez anulování, tak by se Vintířov, který vyhrál podzimní část s šestibodovým náskokem před druhými Trstěnicemi a třetími Kraslicemi, mohl těšit z postupu do krajského přeboru.