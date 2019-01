Karlovarsko – Jedna minuta. Přesto tolik času dělilo nováčka z Útviny od premiérového bodového zisku v podzimní části okresního přeboru.

Ve dvanáctém, tedy předposledním kole první části soutěže hostila poslední Útvina na své půdě předposlední Kyselku. A byla to překvapivě ona, co tahala za delší konec fotbalového provazu. Nakonec však bodově ostrouhala, když tým z Poohří rozhodl o svém tříbodovém transportu přesnou ranou v závěru zápasu.

„Začátek utkání se vyvíjel v náš prospěch, když jsme šli do vedení gólem Hlaváče z trestňáku. Pak jsme ale dostali gól z třiceti metrů, který propadl našemu gólmanovi mezi rukama. Útvina pak šla do vedení, když se balon odrazil od tyčky do zad našemu gólmanovi a doplul podruhé do branky. My jsme tak museli přidat na obrátkách a z toho vytěžili vyrovnání, o které se zasloužil Hudec. Chtěli jsme však všechny body, takže jsme vše vsadili na jednu kartu a to se nám nakonec vyplatilo, když minutu před koncem nám zajistil tříbodovou radost přesnou ranou Franta Untermüller," popisoval dění zajímavého duelu dvou celků ze spodku tabulky kyselecký obránce Tomáš Bláha.

Cenné body získala na svém stadionu Pila, ta totiž přivítala souseda v tabulce Jáchymov. Horalé sice vyhráli první poločas, ale po změně stran domácí přidali na střeleckých obrátkách a nakonec z toho byla výhra v jejich podání. Ta je navíc posunula na druhé místo, zatímco Jáchymov klesl na pozici třetí. Nedařilo se ani Dalovicím, dalo by se říci, že tradičně. Na půdě soupeře se totiž Dalovičákům příliš nedaří a výjimkou nebylo ani utkání v Božičanech. Tam zdárně kvitovali návrat útočníka Petra Marcela, který jim čtyřmi góly zajistil nejen výhru, ale také návrat do čela tabulky. To Dalovice padly na čtvrté místo se čtyřbodovou ztrátou na první místo.

„Opět jsme venku předvedli děsivý výkon, jasně lepší v držení míče a vytváření šancí, bohužel naše efektivita je mizerná," zlobil se po utkání v Božičanech dalovický trenér Petr Richtář. Pouze bod, ale z kategorie cenné, braly na svém hřišti Verušičky, které hostily v souboji nováčků soutěže Děpoltovice. Po prvním poločase vedli hosté z Děpoltek rozdílem jedné branky, po změně stran však domácí nakonec srovnali a dotáhli zápas do nerozhodného konce.

„Byl to hodně těžký zápas, protože oba týmy potřebují body. Na hřišti se jezdilo od první minuty až do poslední, škoda jen tří bodů, ale i za ten jeden jsme nakonec rádi," bilancoval nerozhodný výsledek s Děpoltovicemi záložník Verušiček Daniel Tvrdek.

Zpátky na zem zamířila po utkání v Chyši s tamním béčkem Kolová. Ta totiž obdržela čtyři branky, o které se zasloužil kanonýr Jan Burda. Pro Kolováky to byla pátá prohra v soutěži, zatímco pro Chyšáky veledůležité vítězství, které je vyšvihlo v tabulce na dohled klidnému středu. „Hrůza zápas. Sice jsme vedli 1:0, když jsem to trochu pomotal ve vápně a pak mě sundali a Kuba Gábner poté proměnil nařízenou penaltu. Bohužel mě přitom zranili a já musel odstoupit. Poté jsme dvakrát inkasovali a stejně jsme si počínali i ve druhém poločase," smutnil kolovský záložník Jakub Rosenberg.



Tři body vyválčil v domácím prostředí Bečov, který hostil starorolskou rezervu, na kterou slavil zasloužené čtyřbrankové vítězství. Bečováci se tak v tabulce posunuli na šestou příčku, ze které ztrácejí pouhé čtyři body na první místo. Jestli má někdo štěstí na dělbu bodů, tak to je celek Stružné a Březové. Ano, je to tak. Tyto týmy se totiž popáté po nerozhodném výsledku ve vzájemném duelu o body dělily.

„Projeli jsme vyhraný zápas. První půle patřila nám, hodně neproměněných tutovek. Ve druhé půli jsme přestali hrát a toho hosté využili a šli do vedení. Naštěstí jsme se sebrali a ke konci alespoň srovnali. Myslím si, že je to osud, že jsme s Březovou nehráli v posledních pěti zápasech jiný výsledek," zklamaně hodnotil struženský obránce Josef Dotzauer.

Okresní přebor mužů

Útvina – Kyselka 2:3 (1:1). Branky: Kubeša Erik, Gajdoš Michal – Untermüller František, Hudec Vladimír, Hlaváč Josef.

Pila – Jáchymov 4:3 (1:2. Branky: Zrzavecký Pavel 2, Brožík Ondřej 2 – Koročinský Roman, Kostka Petr, Lorenc Karel.

Chyše B – Kolová 4:1 (2:1). Branky: Burda Jan 4 – Gábner Jakub.

Stružná – Březová 3:3 (2:1). Branky: Švestka Jiří 2, Janáček Petr – Richter Marek, Hvizd Jan, Jíra Ladislav.

Božičany – Dalovice 4:3 (2:0). Branky: Petr Marcel 4 – Stolín Tomáš, Belbl Václav, Mykhaylyuk Vitaliy.

Bečov – St. Role B 4:0 (1:0). Branky: Bílý Tomáš 2, Baláž Marek, Zelinka Erik.

Verušičky – Děpoltovice 3:3 (2:3). Branky: Slivčák Libor, Slivčák Libor, vlastní – Košťál Tomáš 2, Čech Ondřej.