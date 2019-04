V Sokolově chuligány nemají, ty hostující zvládají...

Sokolov – V posledních dnech a týdnech se znovu dostala do popředí otázka radikálních fotbalových fanoušků. Jak to mají v druholigovém Sokolově, na to jsme se ptali výkonného ředitele FK Baník Sokolov Tomáše Provazníka.

Ředitel FK Baník Sokolov Tomáš Provazník | Foto: Zdeněk Plachý

Pane Provazníku, kolik lidí má nyní zákaz vstupu na sokolovský stadion? V současné době neevidujeme zákaz vstupu rizikových fanoušků na městský stadion v Sokolově. Lze podle vás vůbec ve fotbale zamezit vstupu problémových fanoušků s pyrotechnikou? V Anglii a v Německu podobný proces trval mnoho let a výchovou fanoušků se to ve fotbalově vyspělých zemích povedlo. V uvedených zemích má fotbal oporu v zákonech a policii, což se u nás zatím zcela nedaří. Domnívám se, že fotbal si v tomto ohledu sám nepomůže. Fanoušci pyrotechniku rozeberou, rozdělí si po částech mezi sebe a na stadionu zkompletují. Pořadatel prakticky při běžné kontrole nemá šanci pyrotechniku odhalit. Co byste vzkázal radikálním fanouškům, nebo chuligánům na českých tribunách? Každý hráč, divák, funkcionář je nadšený, když za klubem stojí skupina fanoušků, kteří vymýšlí chorea a podporují pozitivně klub. Vše má však své hranice. Je potřeba rozlišit, kdy jako člen fanklubu klub podporuji a kdy klubu již ubližuji. Naproti tomu v Sokolově chybí domácí kotel, je to tak? Bohužel nám se tato situace stala, fanklub zestárnul a stadion bez aktivních fanoušků občas připomíná nefotbalové prostředí. Jak pracujete s fanoušky z tvrdého jádra a nemáte z nich sami strach? Díky absenci fanklubu problém s vlastními radikálními fanoušky nemáme. Při rizikových zápasech, kterými v uplynulých dvou letech byla domácí mistrovské a pohárové utkání s FC Baník Ostrava, jsme pořadatelsky a aktivním přístupem s fanklubem FCB bezproblémově zvládli. Velká motivace, říká o repre kempu Šenkeřík Přečíst článek ›

Autor: Zdeněk Plachý