A v sázce bude hodně, jelikož oba týmy se potácejí v sestupovém pásmu, a navíc je od sebe dělí pouhé dva body. „Musíme sesbírat do konce podzimní části co nejvíce bodů,“ hlásí z karlovarské kabiny před zápasem podzimu trenér Robert Žák.

A ví, o čem mluví. Slavia, pokud pomýšlí na klidnou zimu, musí řádně zabodovat, nejlépe za tři body. Jenže na stejné vlně se poveze i Hostouň. „Hostouň v závěru podzimní části zvládla velmi dobře dva tři zápasy, takže nás nečeká určitě nic lehkého, spíše bych řekl, že to bude boj,“ míní Žák. Duel by se měl odehrát na přírodní trávě, což může znamenat nevýhodu pro Slavii.

„Určitě to může sehrát svou roli, jelikož my už hráli na umělce, takže to pro nás bude něco jiného, ale věřím, že se dobře připravíme,“ přeje si karlovarský trenér. Do Hostouně navíc sešívaní zamíří po skalpu Benešova vítězně naladěni.

„Kromě jednoho hráče, který je naťuklý, bychom měli být kompletní. Co se týče utkání a bodů, tak chceme urvat, co se dá, v naší situaci nám nic jiného nezbývá,“ dodal závěrem karlovarský kouč.