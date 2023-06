Zajímavé posuny potkaly divizi A. V té se tradičně představí Viktoria Mariánské Lázně, kterou nově doplní sestoupivší Baník Sokolov. Rokycany, které sice měly spadnout, nakonec divizní soutěž udržely, čímž tak budou plnit roli nováčka. Na stejné vlně se pak poveze Tachov, který si vystřihne návrat do divize, stejně jako Jindřichův Hradec.

Naopak soutěž opustily Tochovice, Horní Bříza, a také Lom, který se probojoval do třetiligové soutěže. I béčková skupina nabídne zajímavé složení. Nakonec se udržela ve druhé divizní skupině Hvězda Cheb, kterou nově doplnila Hřebeč a Nespeky, tedy první a třetí tým krajského přeboru Středočeského kraje. Do divize se navrátil také po roční odmlce FK Ostrov, který doplnil počet zástupců z Karlovarského kraje na číslo tři. Naopak do soutěže výše, tedy do ČFL, zamířila Česká Lípa. Z céčkové skupiny pak přešel do béčka Brandýs nad Labem.

PODÍVEJTE SE: Ostrovský Den plný fotbalu si odškrtl číslo čtrnáct

Česká fotbalová liga, skupina A: Sokol Hostouň, FK Admira Praha, FK Králův Dvůr, FK Loko Vltavín, Povltavská fotbalová akademie, FK Robstav, FC Viktoria Plzeň B, FC Slavia Karlovy Vary, FK Dukla Praha B, FK Motorlet Praha, Bohemians Praha 1905 B, FC Písek, TJ Sokol Lom, TJ Jiskra Domažlice, SK Slavia Praha B, SK Dynamo České Budějovice B.

Divize A: SK Klatovy, FC Viktoria Mariánské Lázně, FK Baník Sokolov, FK Slavoj Český Krumlov, SK Petřín Plzeň, TJ Jiskra Domažlice B, SK Hořovice, FK Jindřichův Hradec, FK Viagem Příbram B, FK Tachov, TJ Spartak Soběslav, FC Rokycany, FK Komárov, SK Senco Doubravka, Aritma Praha B, SK Otava Katovice, FC Rokycany.

Divize B: 1. Meteor Praha VIII, FK Admira Praha, FK Seko Louny, SK Kladno, SK Slaný, TJ SK Hřebeč, FC Chomutov, FK Ostrov, FK Hvězda Cheb, TJ Sokol Nespeky, SK Újezd Praha 4, SK Český Brod, FK Neratovice-Byškovice, FK Olympie Březová, FK Brandýs nad Labem.