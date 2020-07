Již v pátek se představí ve svém třetím vystoupení v rámci letní přípravy fotbalisté divizní mariánskolázeňské Viktorie.

Viktoria se dnes představí v Perštejně, kde odehraje v rámci letní přípravy již třetí utkání. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Svěřenci trenérského dua, Otakara Dolejše a Františka Nedbalého, mají před sebou výjezd do Ústeckého kraje, přesněji na jeho kraj, a to do Perštejna, kde poměří své síly s tamním Spartakem, účastníkem krajského přeboru, který povede do utkání exostrovský trenér Ivan Filip. Na perštejnském stadionu odstartuje přípravný zápas v 18 hodin.