Ať tak či tak, už v této době je fotbalová veřejnost rozdělena na dva tábory. První by chtěla soutěže dohrát, druhá pak volá po předčasném ukončení.

Jenže nastávají i další, navazující otázky, jestli hráčům bude stačit individuální trénink, aby byli dobře připraveni na případné dohrání soutěží, a jakým systémem by se soutěže dohrávaly? Pokud by se soutěže naopak zrušily, jak by vypadal scénář postupů či sestupů?

„Byl bych nejraději, kdyby se situace co nejdřív uklidnila a my zase mohli vyběhnout na pažit,“ přiznával s úsměvem záložník FC Slavia Karlovy Vary Pavel Maňák.

Ale sám ví, že to nebude vůbec jednoduché. „Jsem realista, takže si myslím, že letošní ročník bude komplikované dohrát, protože by se musela hrát vložená kola, a když pomyslím, kolik hráčů z týmů z ČFL normálně chodí do práce, tak by to byl asi problém,“ narážel Maňák na jeden z problémů, který by v případě dohrání soutěží mohl nastat.

„Uvidíme, s jakým rozhodnutím přijdou státní orgány, pak budeme všichni moudřejší,“ nechal si karlovarský hráč otevřená zadní vrátka pro definitivní verdikt. Ten stejně jako spoluhráči prozatím netradičně polyká individuální tréninkové jednotky.

„Trenéři nám posílají tréninky, takže podle toho se zatím trénuje individuálně. Je to pouze běh a posilování, takže nic, co bychom si po náročné přípravě přáli,“ přiblížil Maňák.

A právě individuální tréninky, které probíhají vesměs za zavřenými dveřmi, nejsou pro fotbalisty tím pravým ořechovým. „Nic jiného se bohužel teď dělat nedá, a pokud se nechcete vrátit z karantény jako sud, tak je potřeba něco dělat,“ upozornil hráč karlovarské Slavie.

„Samozřejmě vím, že když se měsíc či dva nekope do míče, tak se to někde projeví,“ je si vědom Maňák. Navíc kluby budou sčítat během přerušené soutěže finanční ztráty, to se týká i klubů z Karlovarského kraje.

„Kluby budou mít velké finanční ztráty, které se jen tak nedají zalepit,“ přidal svůj pohled na aktuální situaci ve fotbalovém světě Maňák.

„Co se týče nás hráčů, tak nevíme skoro nic, vedení s námi ještě pořádně o ničem nemluvilo, taky toho asi neví o tolik víc než my, všechno je to schovaný za rouškou tajemna a čeká se na to, jak se vir bude šířit dál. Snad to vše dobře dopadne,“ dodal závěrem Pavel Maňák.