„Věděli jsme, že uspějeme pouze poctivým bojovným výkonem,“ načal své ohlédnutí za utkáním s Hostouní trenér karlovarské Slavie Robert Žák a pokračoval: „Navíc soupeř nemá umělku, pouze přírodní trávu, takže během týdne jsme přizpůsobili přípravu na utkání jeho podmínkám.“

První branka duelu padla v Hostouni ve 26. minutě, kdy se do střeleckých statistik zapsal domácí forvard Štěpán Hájek. „Bohužel jsme inkasovali branku po rychlé přechodovce domácího výběru, ale dokázali jsme do konce prvního poločasu vyrovnat po standardní situaci, kdy jsme vstřelili laciný gól,“ narážel Žák na vyrovnávací hlavičkový pokus Davida Schettla, který si hodil do své branky gólman Hostouně Roman Dutka. Po změně stran zlobila Hostouň Varáky zejména nakopávanými míči na své útočné hroty. S tím přišly i dvě šance domácího výběru, které však Slavia přežila bez gólové úhony.

„Před druhým poločasem jsme si řekli, že chceme vydržet co nejdéle a zkusit využívat rychlé protiútoky, ale na druhou stranu se nám soupeř dvakrát otočil v naší šestnáctce, ale tyto šance skončily naštěstí vedle naší branky,“ oddychl si ještě v hlase Žák.

A když sešívaní nevyužili své brejkové situace, došel zápas do penaltového rozstřelu, který Slavia vyhrála a urvala druhý bod.

„Několikrát jsme šli do přečíslení, ale finální fázi jsme neřešili dobře. A tak jsme se soustředili na penaltový rozstřel, na který se specializujeme. Pro nás to byly veledůležité dva body, navíc jsme se dotáhli na týmy před námi,“ dodal závěrem Žák.