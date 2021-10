Zaměstnanecká liga Deníku

Skupina A: Thun 1794, a. s. – Údržba silnic Karlovarského kraje 3:2, Heinz – Glas Dekor, s .r. o. 0:8; Heinz – Glas Dekor, s. r. o. – Údržba silnic Karlovarského kraje 4:0.

Skupina B: Františkovy Lázně Aquaforum, a .s. – Trikolora hnutí občanů 4:0, SFK Lubrication Systems CZ, s. r. o. 9:1; Trikolora hnutí občanů – SFK Lubrication Systems CZ, s .r. o. 6:0.

Semifinále: Františkovy Lázně Aquaforum, a .s. – Thun 1794, a.,s. 8:1, Heinz – Glas Dekor, s. r. o. – Trikolora hnutí občanů 3:1.

O 5. místo: Údržba silnic Karlovarského kraje – SFK Lubrication Systems CZ, s. r .o. 3:2.

O 3. místo: Trikolora hnutí občanů – Thun 1794, a. s. 4:0.

O 1. místo: Heinz – Glas Dekor, s. r. o. – Františkovy Lázně Aquaforum, a. s. 4:3 po penaltovém rozstřelu.

Na turnaj druhého ročníku dorazila do Drahovic, kde se okresní kolo odehrálo, šestice týmů. Ta byla rozdělena do dvou tříčlenných skupin, ve kterých si to týmy rozdaly systémem každý s každým o dvě postupová místa do semifinále.

Ze skupiny A si proklestili cestu do boje o finále reprezentanti firmy Heinz – Glas Dekor, s. r. o., tedy loňští finalisté, kteří dosáhli na dvě vysoké výhry, a navíc v obou zápasech, které se hrály v čase dvakrát deset minut, udrželi čisté konto.

Do semifinále je doprovodil výběr Thun 1794, a. s., který získal tři body, jež urval nad nováčkem Zaměstnanecké ligy Deníku, Údržbou silnic Karlovarského kraje.

V béčkové skupině řádil loňský vítěz Františkovy Lázně Aquaforum. Firma z Chebska totiž dosáhla na dvě výhry, když tu nejvyšší v poměru 9:1 zaznamenala nad dalším novicem Zaměstnanecké ligy Deníku, SKF Lubrication Systems CZ, s. r. o. Do semifinále se pak prostřílel také tým Trikolora hnutí občanů.

Posléze přišly na řadu semifinálové boje, ve kterých dosáhli na postup dva loňští finalisté Heinz – Glas Dekor, s. r. o., a Františkovy Lázně Aquaforum.

Před zlatým hřebem druhého ročníku přišel na pořad nejdříve souboj o konečné 5. místo, který přetavil ve vítězství tým Údržby silnic Karlovarského kraje, když SFK Lubrication Systems CZ, s. r. o., porazil 3:2.

Hned nato se šlo do utkání o bronz, v tom Trikolora hnutí občanů bez problémů porazila Thun 1794, a. s., 4:0.

Pak už na program přišlo velké finále, když si loňskou účast zopakovaly týmy Heinz – Glas Dekor, s. r. o., a Františkovy Lázně Aquaforum, a. s.

V napínavé bitvě si během finále vytvořili hráči Heinz – Glas Dekor, s. r. o., dvougólový náskok, o který však přišli, když Františkovy Lázně Aquaforum, a. s., zvládly závěr duelu a v posledních vteřinách vyrovnal jejich brankář Daniel Šmejkal.

Následný penaltový rozstřel však zvládli lépe hráči Heinz – Glas Dekor, s. r. o., kteří vyhráli celkově 4:3 a soupeři oplatili porážku z loňského finále, a navíc postoupili do krajského finále.