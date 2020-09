V základní skupině, která se odehrála ve fotbalovém areálu karlovarské Slavie, se představilo celkem šest týmů, které se střetly systémem jednou každý s každým s hrací dobou dvakrát deset minut. V základní skupině se tedy představily týmy Františkovy Lázně Aquaforum a.s., Heinz-Glas Decor s.r.o., Pressol Tschesien s.r.o, Thun 1794 a.s., Moser a.s., které doplnila Trikolóra hnutí občanů. Základní skupina nejlépe vyšla františkolázeňskému Aquaforu, vyhrálo čtyři utkání a jedno remizovalo, čímž si zajistilo postup do semifinále. Tam se posléze probojovaly ještě Heinz-Glas Decor s.r.o., Pressol Tschesien s.r.o a Thun 1794 a.s.

V semifinálové bitvě prodloužily svou úspěšnou sérii Františkovy Lázně Aquaforum a.s. když Thun 1794 a.s. porazily vysoko 7:0 a postoupily tak do finále okresního kola.

O druhém finalistovi musel rozhodnout po nerozhodným výsledku 2:2 penaltový rozstřel, který nakonec přetavil v postup do boje o první místo Heinz-Glas Decor s.r.o., který porazil Pressol Tschesien s.r.o., a odsoudil ho tak do boje o turnajový bronz. V tom si hráči z týmu Pressol Tschesien s.r.o. spravili chuť, když výhrou 4:0 nad Thunem 1794 s.r.o. dosáhli na cenný bronz. Ve finálovém souboji byly k vidění velmi zajímavé fotbalové momenty, když se nakonec ze zaslouženého vítězství radovaly Františkovy Lázně Aquaforum a.s., které pokořily Heinz-Glas Decor s.r.o. 2:1, a tím tak dosáhly na celkový triumf a také postup do krajského kola Zaměstnanecké ligy.

Výsledkový servis:

Základní skupina: Františkovy Lázně Aquaforum a.s. - Moser a.s. 6:0, Pressol Tschesien s.r.o. 4:0, Heinz-Glas Decor s.r.o. 3:0, Trikolóra hnutí občanů 5:0, Thun 1794 a.s. 2:2; Heinz-Glas Decor s.r.o. - Moser a.s. 7:2, Pressol Tschesien s.r.o. 3:2, Trikolóra hnutí občanů 7:0, Thun 1794 a.s. 7:1; Pressol Tschesien s.r.o – Moser a.s. 8:3, Trikolóra hnutí občanů 8:1, Thun 1794 a.s. 6:4; Thun 1794 a.s. - Moser a.s. 7:6, Trikolóra hnutí občanů 5:2; Moser a.s. - Trikolóra hnutí občanů 11:3.

Semifinále: Františkovy Lázně Aquaforum a.s. - Thun 1794 a.s. 7:0; Heinz-Glas Decor s.r.o. - Pressol Tschesien s.r.o 3:2 pk.

O třetí místo: Pressol Tschesien s.r.o - Thun 1794 a.s. 4:0.

O první místo: Františkovy Lázně Aquaforum a.s. - Heinz-Glas Decor s.r.o. 2:1.