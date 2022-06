Když člověka něco baví a dělá to s láskou, pozná se to. Jste toho jasným důkazem. Přesto, dovedla jste si představit, když jste zakládala svůj blog, že by ho mohlo jednou sledovat tolik lidí a těšit se na každý váš nový recept? Vůbec. Celé to vzniklo vlastně tak nějak omylem. Potřebovala jsem si někam zapisovat recepty, které jsem vymyslela, nebo nějak upravila podle sebe. Psala jsem si je nejprve tužkou na papírky a skládala do krabičky, ale špatně se v tom hledalo. A když chtěla třeba kamarádka recept, psala jsem jí ho do mailu a chtěla jsem si je někde uchovávat. V tu dobu začal Instagram vstupovat i do naší generace a mě přišlo vlastně jako dobrý nápad, že bych si vytvořila takovou galerii a pod každou fotkou sepsaný recept.

Profil byl od začátku veřejný, protože mě ani nenapadlo, že by se dal uzamknout, a tak se postupně přidávali sledující. Pak mi začali cizí lidé posílat fotky, že nějaký mnou zveřejněný recept vyzkoušeli a chutnalo jim. A to byl pro mě takový zvláštní moment, kdy jsem to začala dělat i pro ně a přemýšlet nad tím, co by je mohlo zaujmout příště a co je naučit nového. Začala jsem tehdy natáčet videa, kde jsem ukazovala zdánlivě složité recepty úplně zjednodušeně, tak aby se povedly opravdu každému. Ty měly velký úspěch. Lidé se pustili do makronek, kremrolí, Pavlov, vánoček a podobných receptů, na které by si jinak nikdy netroufli, což mi sami takto psali. Sdíleli to mezi své přátele a tehdy se mi začali nejvíce nabalovat sledující.

Kdo vás inspiroval k vaření a pečení, nakukovala jste pod ruce v kuchyni už jako malá?

Od malička mám hodně ráda jídlo obecně. Moje maminka vždycky moc dobře vařila a pekla, všechno poctivě, žádné polotovary, základy mám tedy převážně od ní. Byly to tradiční recepty, ale často zkoušela i něco nového. Sjížděly jsme všechny pořady o vaření, tam jsem zase navnímala všechny vychytávky a postupy. Nikdy jsem s maminkou nevařila ani nepekla, kromě vánočního cukroví. Začala jsem, až když jsem měla vlastní domácnost. Ale všechno ve mně bylo naskládané, jak vědomosti, tak to, jak mají jídla chutnat. Ve spojení s tím, že milujete jídlo, to šlo samo.

Pamatujete si na první jídlo, které jste uvařila úplně sama?

Popravdě nepamatuji. Ale myslím, že to byly nějaké jednoduché těstoviny.

Co vás na vaření a pečení baví nejvíc?

Když chutná ostatním. To je nejvíc, když jídlo dělá radost. A baví mě to právě i z té druhé stránky, když předávám recepty a videopostupy lidem na internetu a oni je pak připravují u sebe doma, pro svou rodinu a posílají mi fotky a zprávy, jak všem chutnalo a rozšiřují si tak svůj repertoár jídel. Recepty se podle mě mají šířit, aby udělaly radost co nejvíce lidem.

Jak to děláte, že jste stále štíhlá jako proutek? Já mám o pár kilo víc jen z toho, když se dívám na ty krásné fotky dobrot, které jste připravila.

No moje teorie je mít pravidelný přísun jídla, aby si tělo nemyslelo, že si musí něco ukládat. :-)) Denně si dám něco dobrého, ale samozřejmě se snažím všechno vyvažovat. Naštěstí mám ráda zdravé potraviny a pohybu mám se třemi dětmi za den také dostatek. Nejím vyloženě cukrovinky, sladké limonády a fast food, ale bez kousku kvalitní čokolády a marmelády si neumím představit den. :-)) Vyvážím to ale bílým jogurtem a libovým masem, zeleninou, ovocem… Snažím se také kupovat co nejzákladnější potraviny a vařit z nich.

Jak vypadá váš rodinný jídelníček? Přizpůsobili jste ho dětem, nebo pro sebe vaříte něco jiného než jim?

Mám tři malé děti, takže vaření je přizpůsobeno jim. Naštěstí jsou od mala zvyklé na čisté potraviny a nejsou vybíraví. Nejraději mají maso, zeleninu a klasické přílohy. Nám s manželem to chutná také, spíše nám to jen třeba na konci více okořením, ale nevařím jídla vyloženě zvlášť.

Jakým jídlem si doma nejvíc šplhnete a nikdy nezklamalo?

Toho je hodně, mají rádi jak panenku s dýňovým pyré, créme brulée, tak třeba i kolínka s vejcem. Ale vyloženě radost by měli určitě z palačinek plněných tvarohem, ovocem a polité čokoládou.

Co mělo největší úspěch u lidí, kteří vás sledují na sociálních sítích?

Myslím, že nejvíc pečený byl od začátku drobenkový hruškový koláč. Pak také frgály, šlehačková vánočka, svatomartinské rohlíčky, hned měkké perníčky, skořicoví šneci, pudingoš, domácí rohlíky… Bylo toho víc.

Je pravda, že jíme už očima. Všechny vaše výtvory jsou úžasně naaranžované a skvěle nafocené, takže má každý hned chuť ochutnat. Vymýšlíte aranže, zdobení květy a ovocem sama, nebo vám někdo pomáhá?

Moc děkuji, kdybyste viděla jak to celé vzniká, jak děti ujídají postupně dekorace a mám na to minimum času a prostoru, dost byste se nasmála. Obvykle oběhnu dům, uškubnu nějaké bylinky či květiny, co zrovna roste, kolem pohodím nějaké suroviny, které byly použity v receptu a rychle se snažím něco vyfotit.

Vaše recepty i videa jsou podrobné a srozumitelné. Přesto, na co se vás lidé často ptají? A pochlubí se s tím, co dobrého se jim podařilo z vašich receptů upéct nebo uvařit?

Ano, denně mi chodí několik fotek vyzkoušených receptů od mých sledujících, o víkendech jsou to desítky, o Vánocích a Velikonocích i stovky. A opravdu moc mě každá fotka či zpráva potěší a vážím si jich. Nejčastěji se lidé ptají na nějaké úpravy v receptu, když potřebují něco nahradit, třeba kvůli potravinovým alergiím nebo dietám. A jsem ráda, když se ptají předem, než když třeba vynechají jen tak celou gramáž mouky v receptu.

Markéta v troubě je název nejen vašeho instagramového profilu, ale i kuchařky, členěné podle ročních období, kterou jste loni vydala. Jaký na ni máte ohlas?

Úžasný. Moc mě těší, že lidé podle knihy pečou i vaří, posílají mi fotky vyzkoušených receptů spolu s knížkou, nakupují ji jako dárek pro své blízké, píší si o věnování.

Vydání kuchařky byl první důležitý krok. Jaký bude ten další, který by vás měl posunout zase dál?

No narodilo se nám mezítím třetí miminko a rekonstruovali jsme celé nové bydlení, takže jsem si žádné velké cíle nedávala. Nechám se sama překvapit, co mi osud přinese.