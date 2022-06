Švestkový jahelník je zdravá dobrota. Staročeský moučník není těžký na přípravu

Období švestek trvá od začátku července až do září a byl by hřích těchto sladkých a oblíbených plodů českých zahrad nevyužít. Nabízí se švestkový jahelník? Je to dezert, který lze mít na snídani i jako výborné pohoštění pro návštěvu.

Celá příprava zabere asi hodinu a půl. | Foto: se svolením Andrey Zpěvákové Dostálové