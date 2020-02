Ingredience: 500 g jehněčí kýty nebo plecka, 1 lžička tymiánu, 100 g slaniny, 50 g másla, 300 g brambor, svazek jarní cibulky, sůl, pepř

Postup: Maso na několika místech prošpikujte kousky slaniny. Osolte, opepřete, zasypte tymiánem a vložte do máslem vymazaného většího pekáčku. Podlijte troškou vody a zakryté dejte péct do trouby vyhřáté na 200 0C. Během pečení maso často polévejte šťávou a podle potřeby přidávejte vodu. Asi po 40 minutách pečení přidejte cibulky (bez zelených částí) a osolené, na kousky nakrájené a oloupané brambory. Pečte doměkka bez poklopu.

Jahodová panna cotta

Ingredience: 500 g čerstvých jahod, 1 vanilkový cukr, 200 g cukru moučka, 2 lžíce práškové želatiny, 250 ml smetany ke šlehání

Postup: Čisté jahody zbavte stopek, nakrájejte na menší kousky a spolu s oběma cukry dejte vařit. Až se směs zredukuje asi na polovinu, rozmixujte ji dohladka. Přidejte smetanu, znovu přiveďte k varu, ještě krátce povařte a odstavte. Do jiné nádoby dejte asi 50 ml studené vody, přidejte želatinu a nechte ji nabobtnat, poté ji přidejte do horké směsi jahod a vše metličkou dobře rozmíchejte. Vzniklou hmotu nechte trochu vychladnout a plňte ji do vymazaných formiček, nejlépe ve tvaru srdce. V lednici nechte srdíčka aspoň 3 hodiny vychladit a vyklopte na talíř. Zdobit můžete šlehačkou a čerstvou jahodou.

Pikantní vývar s chilli

Ingredience: 2 kuřecí skelety, 1 mrkev, 1 petržel, kousek celeru, 1–2 chilli papričky, 5 kuliček pepře, kousek zázvoru, 2 jarní cibulky, sůl

Postup: Skelety vložte do studené vody, ať jsou celé ponořené, a pomalu přiveďte k varu. Přidejte sůl, pepř, chilli papričky a zázvor, který na několika místech nakrojte. Mírně vařte asi hodinu, potom přidejte celou kořenovou zeleninu a vařte ještě asi 15 minut. Vyndejte skelety a zeleninu a vývar přeceďte. Ze skeletů oberte maso, mrkev, petržel a celer nakrájejte na kostičky a vše vložte zpět do polévky. Do horké polévky přidejte nadrobno nakrájenou jarní cibulku, ale už nevařte.

Skořicová horká čokoláda

Ingredience: 200 ml plnotučného mléka, 250 ml smetany, 100 g čokolády (nejméně 70 % kakaa), lžička skořice, lžička třtinového cukru

Postup: Ve vodní lázni zahřívejte dvě lžíce mléka, cukr, skořici a kousky čokolády, až vznikne hladká hmota. Za stálého míchání pak přidávejte zbytek mléka a smetanu. Zahřejte téměř k varu. Ve skleničkách můžete čokoládu ozdobit šlehačkou nebo skořicí.