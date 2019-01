Hájek – Vždy se lépe vzpomíná na příjemné věci.

SDH Hájek | Foto: Hasiči Hájek

Také dobrovolní hasiči z Hájku raději vzpomenou na zásahy, kterým se dnes spíše zasmějí. K jednomu takovému vyjeli 19. června 2007. Tehdy hořel dům v nedalekých Otovicích. „Při hašení jsme z domu vynesli několik desítek psů. Byli všude – v gauči, v kamnech, v komíně… Museli jsme pro ně vbudovat nouzový výběh,“ vzpomíná velitel jednotky Tomáš Bartůněk.

Další úsměvná historka se datuje do roku 2005. „Tehdy nás operační důstojník poslal k požáru traktoru, ve kterém seděl jeho řidič. Když jsme přijeli na místo, házel traktorista do hořící kabiny stroje mokrou trávu, aby uhasil požár. Nepovedlo se mu to. Kuriózní na tom bylo, že oheň, který vzplál přímo v kabině pod traktoristovo sedačkou, přismahl muži zadnici. Ohořely mu montérky i ledvinka,“ dodává velitel.