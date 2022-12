„Začátek zápasu byl vyrovnaný, nám se dařilo v obraně, navzájem jsme se doplňovaly a pomáhaly si. Navíc nás v bráně svými skvělými zákroky držela Sabrina Novotná,“ vracela se k úspěšnému vstupu do duelu kynžvartská spojka Tereza Michalcová. Jenže posléze začaly úřadovat na kynžvartské palubovce házenkářky Olomouce a to se promítlo i do ukazatele skóre.