Ani v jednom utkání však Západočešky na vytouženou výhru nedosáhly, když se Šaľou prohrály ve své hale 24:26 a nedařilo se jim ani ve Španělsku, kde prohrály 24:35. „Gijón je rozhodně zkušený a silný soupeř a bylo jasné, že nám nic nedají zadarmo. Nám se bohužel nepovedl vstup do zápasu a Španělky toho hned využily a všechny naše chyby hned trestaly,“ vracela se Tesařová k odvetnému utkání, po kterém se Kynžvart rozloučil s mezinárodní scénou.

Hořký konec. Gijón rozdrtil veškeré naděje Kynžvartu na postup v prach

„Pro nás to byla první zkušenost na evropské scéně, která nás, pevně věříme, zocelí a posílí. Už teď se těšíme na případnou další konfrontaci v budoucích sezonách,“ přeje si pivotka Kynžvartu další vystoupení v házenkářské Evropě.

Teď už se mohou házenkářky Kynžvartu soustředit plně na domácí scénu, na které je čeká další náročný týden. V sobotu 21. ledna se představí v Kynžvartu od 16.00 hodin v rámci MOL ligy celek Michalovců, na který má družina slovenského kouče Petera Sabadky velmi dobré vzpomínky, když v prvním vzájemném duelu dosáhla na cennou výhru 30:27.

„Určitě nás nečeká nic lehkého, Michalovce udělaly velký posun a jejich výkony jen stoupají, ale to neznamená, že již teď házíme flintu do žita,“ upozorňovala Tesařová. Kynžvartské hráčky navíc čeká proti slovenskému účastníku bitva o důležité body, když oba týmy od sebe dělí tři body.

„Rády bychom navázaly na výkon v Michalovcích a nejlépe výhru obhájily, ale jak jsem už zmínila, holkám z Michalovců stoupla forma,“ narážela Tesařová na kvalitu soupeře.

Neskládáme zbraně, vše je možné, neztrácí naději gólmanka Kynžvartu

„My rozhodně však nemáme v plánu jim něco dát zadarmo a budeme se bít o každý míč a každý kousek palubovky,“ slibuje hráčka s číslem pět na zádech. Tradičně budou hráčky Kynžvartu spoléhat na své fanoušky. „Doma máme v zádech naše fanoušky, osmého hráče, který nás žene dopředu,“ pochvalovala si Tesařová podporu fanoušků, jednu z největších rámci MOL ligy.

Michalovcům, které dorazí do sportovní haly Milana Prokeše, patří v tabulce pátá příčka s dvoubodovou ztrátou na třetí příčku, takže Kynžvart nečeká nic lehkého.

„Myslím si, že každý zápas se odvíjí od obrany, a když nám bude fungovat obrana stejně, jako to bylo v Michalovcích, je velká šance dotáhnout zápas do vítězného konce,“ přemítala Tesařová, co by mohlo její tým dotáhnout k dalšímu cennému skalpu. „Samozřejmě se musíme vyvarovat technických chyb, které nás poslední dobou trápí,“ dodala závěrem, na co si bude muset dát Kynžvart v bitvě se slovenským výběrem pozor.

Po vystoupení ve 13. kole MOL ligy čeká ve středu 25. ledna Kynžvart další náročné vystoupení, a to v semifinále Českého poháru, ve kterém se představí doma od 18.00 hodin s obhájcem této trofeje Mostem.