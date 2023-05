/HÁZENÁ/ Hotovo. Házenkářky Kynžvartu udělaly o víkendu definitivní tečku za náročnou sezonou. Vítěznou. Své fanoušky potěšily hráčky pod taktovkou kouče Petera Sabadky v posledním kole play-out MOL ligy demolicí DHC Plzeň, když západočeské derby jednoznačně ovládly v poměru 35:18.

Házená Kynžvart – DHC Plzeň 35:18 (18:6). | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

„Děvčata si s chutí zastřílela,“ neskrýval radost z vítězné tečky za sezonou slovenský kouč v barvách Kynžvartu Peter Sabadka. Skóre derby sice otevřela ve 3. minutě nejlepší střelkyně MOL ligy v dresu Plzně Veronika Galušková, ale poté převzaly taktovku do svých rukou házenkářky Kynžvartu, které v 7. minutě šly do trháku 5:1. A kynžvartská házenkářská šou pokračovala i nadále, když soupeř z Plzně marně hledal účinné zbraně, čehož domácí hráčky brankově využily, když po prvním poločase vedly 18:6.

„Velmi dobrý pohyb, souboje, vytvářeli jsme si velmi dobré přesilovkové situace,“ poukazoval Sabadka, z čeho jeho výběr profitoval. Plzeňský výběr, byl na ručník, obzvlášť, když po změn stran prohrával na kynžvartské palubovce 6:21. To již nebylo pochyb, kdo ovládne poslední západočeské derby sezony. Kynžvart přetavil duel ve svou exhibici, a dokráčel si pro zaslouženou výhru 35:18.

„Děvčata se přesvědčila, že pokud to hrají se srdcem a zodpovědností, tak jsou schopné se prezentovat vysokou taktickou kvalitou. Jsem rád, že nám to v samotném závěru play-out takto vygradovalo,“ chválil si Sabadka a závěrem dodal: „Chtěl bych děvčata pochválit, krásně se na ně koukalo, jak jsou schopné dávat do utkání energii a srdce.“

Házená Kynžvart – DHC Plzeň 35:18 (18:6). Nejvíce branek: Dresslerová Katka a Annamaria Patrnčiaková 7 – Franzová Denisa 4, Galušková Veronika a Buchnerová Barbora 3. Rozhodčí: Pražák Martin, Šulc Jakub. Sedmimetrové hody: 2/1-5/3. Vyloučení: 2/2. Diváci: 250.