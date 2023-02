„Slávistky šly do druhého poločasu s jednobrankovým vedením,“ narážela na vedení hostů z Prahy 13:14. „Nic nebylo ztraceno,“ upozorňovala Hejkalová, že stále bylo o co hrát. Po obrátce stran však Kynžvart dojel na svou koncovku. „Opět jsme neproměňovali naše šance, což byl rozhodující faktor,“ řekla Hejkalová ke klíčovému momentu duelu, po kterém zamířily dva body do Prahy, kdy slávistky vyhrály 30:27.

Další náročný zápas má Kynžvart před sebou, ponese se v duchu západočeského derby, když se neděli 26. února představí od 17.00 hodin na palubovce DHC Plzeň, tedy souseda v tabulce, který na Kynžvart ztrácí pouhý bod.„Nebude to jednoduchý zápas, ale jsme odhodlané nechat na plzeňské palubovce pověstné kynžvartské srdíčko a porveme se o body,“ slibuje před důležitou bitvou Hejkalová. „Ve hře je toho dost,“ dobře ví, co je v sázce.

V prvním vzájemném duelu slavil výhru Kynžvart, když své fanoušky potěšil výhrou 35:25. „Na podzim to byl velice povedený zápas, ale samozřejmě jak všichni víme, každý zápas začíná od stavu 0:0,“ podotkla dvacetiletá hráčka. Kynžvart, který na tom není po výsledkové stránce nejlépe, však zamíří do Plzně s jediným cílem, urvat dva body.

„Nejdůležitější bude bojovat až do konce, jelikož házená se hraje šedesát minut a rozhodnout můžeme kdykoliv během zápasu,“ přemítala Hejkalová. „Musíme se vyvarovat technických chyb, neproměňování šancí a podpořit výborné výkony našich brankářek důslednou prací v obraně,“ nastínila kynžvartská dlouhovláska, co by mohlo její tým dotáhnout na plzeňské palubovce k důležitým bodům.