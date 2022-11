K zápasu jsme se snažily přistoupit zodpovědně jako ke každému. Celý týden jsme se na duel pečlivě připravovaly, aby nedošlo k žádnému podcenění. Stupava je sice momentálně poslední celek, ale předvedla spoustu vyrovnaných a kvalitních výkonů. Je pravda, že roli favorita je někdy těžké psychicky udržet, myslím ale, že jsme se na zápas koncentrovat zvládly.

Prakticky jste od úvodu šly za výhrou, postupně jste si vytvořily až sedmibodový náskok, o který jste sice přišly, ale v závěru díky parádní pasáži si ho opět vzaly zpět…

Přesně takový byl náš plán. Od úvodu si jít za výhrou a nedovolit žádné pochybení. Odehrát celý zápas ve velké kvalitě. To se nám bohužel z mého pohledu nepovedlo přesně tak, jak bychom si přály. V zápase jsme udělaly spoustu nevynucených chyb a neproměnily velké množství vyložených šancí.

Po obrátce stran jste postupně náskok navyšovaly a dokráčely pro zasloužené a povinné vítězství…

Musely jsme začít vycházet hlavně z obrany a stále šlapat na plné obrátky, nepolevovat. Potom přišly rychlé góly, a tím i upevňování našeho vedení. Jsem velmi ráda, že dva body zůstávají u nás doma v Kynžvartu.

Vy jste přispěla k výhře šesti body, panuje tedy spokojenost?

Spokojenost rozhodně nepanuje. Naopak, většinou se vždy zaměřuji na to, co jsem udělala špatně, než na to, co jsem udělala dobře. Bohužel to špatné dneska převládalo. Jsem ze svého výkonu hodně smutná, nebo spíše naštvaná na sebe samu. Konkrétně z mojí strany tam bylo spoustu neproměněných tutovek a nevynucených chyb, což mě opravdu mrzí. Šest gólů v poměru chyb, které jsem udělala, se mi v pohledu na zápas jako celek úplně ztratí.

