A půjde o hodně, o postup do osmifinále. Kynžvart, který je nováčkem na evropské scéně, však bude dohánět ve druhém duelu čtvrtfinále dvoubrankové manko, když v prvním duelu doma prohrál s Gijónem 24:26. Jaké šance má Kynžvart na palubovce Gijónu, který bude tvrdit roli favorita? To prozradil v rozhovoru Deníku slovenský kouč ve službách klubu ze západu Čech Peter Sabadka.

Pane trenére, máte před sebou náročnou odvetu v Gijónu, ale již v prvním duelu jste se přesvědčili, že můžete konkurovat i podstatně zkušenějším týmům…

Ano, samozřejmě za určitých okolností.

I když po prvním utkání ztrácíte dva body, stále máte na dosah postup do další fáze…

Stále jsme ve hře, máme před sebou nesmírně náročnou odvetu na horké španělské půdě s dvougólovým handicapem, který rozhodne o našem případném postupu do osmifinále této evropské soutěže.

Neskládáme zbraně, vše je možné, neztrácí naději gólmanka Kynžvartu

Co vám tedy ukázal první duel s Gijónem?

První zápas nám ukázal, že jsme na dobré cestě v získávání zkušeností s touto vysoce náročnou evropskou konfrontací.

Do prvního utkání jste sice naskočili velmi dobře, ale posléze soupeř vytáhl obranu, z čehož poté hodně profitoval…

Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, hráčky zodpovědně dodržovaly nastavenou taktiku, když zejména v úvodu se prezentovaly vysokou taktickou disciplínou, bojovností a obětavostí a dokázaly eliminovat přednosti soupeře. Gijón však taktéž předvedl svou sílu a za stavu 7:1 v náš prospěch se nezlomil a vysokým napadáním v obranné fázi vyvinul na náš tým enormní tlak, postupně vystupňoval rychlou přechodovou fázi, zatěžoval naši obranu a držel ji ve stavu napětí. Pod tímto tlakem zvýšil soupeř nároky na individuální kvalitu našich hráček a my nepředešli hluché fázi a soupeř se dotáhl a následně gólově poodskočil.

Určitě se budete chtít vyvarovat i vyloučení, která taktéž sehrála v prvním duelu svou roli…

Právě vyloučení navazovalo na zvýšené individuální nároky na naše hráčky, pracovat a podávat enormní výkon pod tlakem. Soupeř prokázal rozdílovou individuální kvalitu, která se projevila i na samotných vyloučeních.

Do odvety půjdete v roli outsidera, může to být pro vás výhodou, když se od Gijónu čeká, že postoupí do další fáze?

Doufám, že role outsidera se odrazí a promítne nejméně na mentální pohodě našich hráček, které tak nebudou muset pracovat se strachem z případného neúspěchu.

Kynžvart se statečně pral s gigantem z Gijónu, ten se na vítězství nadřel

Co si tedy myslíte, že by mohlo hrát důležitou roli v utkání?

Důležitou roli bude hrát fakt, na jaké úrovni budou hráčky dodržovat takticko--herní disciplínu a stanovený systém a také s jakým soustředěním, obětavostí a zodpovědností budou ochotné doslova oddřít a užít si celý zápas. Hlavně se nesmíme zlomit, pokud soupeř prokáže svou kvalitu.

Co pro vás bude úspěchem?

Pro nás už je velkým úspěchem dosavadní účinkování a reprezentování klubu v evropském poháru. Samozřejmě jedeme do Gijónu s cílem porvat se o postup a já věřím, že pokud opětovně dokážeme naplnit předcházející elementární cíle, můžeme uspět.