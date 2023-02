„Ovšem snažíme se jedna druhé pomoci, komunikujeme společně a snažíme se najít cokoliv, co by nás mohlo vrátit zpátky. Doufáme a uděláme vše pro to, abychom to prolomily již tuto neděli proti Písku, i přestože jsou v optimálnější formě než my,“ narážela Srpová na další náročný duel v rámci 15. kola MOL ligy, který její tým čeká. Ten se navíc odehraje ve sportovní hale Milana Prokeše netradičně v neděli 5. února od 17.00 hodin.

A družinu slovenského kouče Petera Sabadky tak opět nečeká nic lehkého, o to víc, když ji sráží především koncovka. „Nejvíc mě mrzí, že holky ať již na tréninku nebo v předzápasové rozcvičce vymetávají rohy a dávají nádherné góly. Věřím, že se i tento potenciál prolomí a budeme efektivnější,“ přeje si Srpová najet na gólovou vlnu, která by Kynžvartu zaručila důležitý bodový zisk. „Pracujeme na tom každý trénink, modelujeme situace, které nás nejvíce tíží v zápase, a těšíme se, až fanoušci uvidí náš progres,“ přiblížila Srpová. Kynžvart navíc trápí herní výpadky, které vesměs zaznamenává po změně stran, když poté přichází o slibně rozjeté zápasy, a tím i body.

Adéla Srpová, brankářka Házená Kynžvart.Zdroj: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

„Největší paradox je v tom, že minulou sezonu tomu bylo naopak. Naše zápasy jsou jako jízda na horské dráze,“ říká s nadsázkou Srpová a hned připojila: „Věřím, že vše prolomíme.“ Jenže Písek předvedl v posledních dvou kolech své kvality, když urval skalp mistrovského Mostu a naposledy pokořil senzačně i pražskou Slavii. „To víte, i v supermarketu rozdávají body, ovšem naše akce již skončila (úsměv),“ vzkazuje Srpová na jih Čech.

„Velkou roli bude hrát nejen herní pohoda, ale také psychika každé z nás, takže si myslím, že zápas mohou rozhodovat maličkosti,“ přidala závěrem Srpová.