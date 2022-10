Jenže před startem nového ročníku čelila vyhoštění, ale nakonec vše dobře dopadlo, a i nadále tak těší svou házenou fanoušky Kynžvartu. V novém ročníku MOL ligy se týmu z lázeňského města příliš nedaří, to chce však zlomit v domácím prostředí, kde ho čeká náročné derby s DHC Plzeň. Nejen o tom jsme si v exkluzivním rozhovoru Deníku s černohorskou házenkářkou povídali.

Marijo, pocházíte ze sportovní rodiny. Vaši sourozenci hrají fotbal, vy jste však překvapivě zvolila házenou…

Můj bratr a sestra hráli fotbal a já jsem si to také chtěla vyzkoušet, ale brzy jsem si uvědomila, že tento sport není pro mě, že mám „dvě levé nohy“ (smích). Trenér házené přišel do školy rozdávat letáky a já se s rodiči domluvila, že to zkusím. Házená se mi moc líbila, a proto jsem se pro ni rozhodla.

Již v osmnácti letech jste opustila rodnou zem a zamířila k prvnímu zahraničnímu angažmá do Francie, naplnilo vaše očekávání?

V osmnácti letech jsem se rozhodla, že je čas zkusit zahraniční angažmá, kdy se naskytla příležitost pro klub ve Francii. Nabídka, kterou jsem dostala, mi v tu chvíli zněla dobře, nicméně vše nešlo tak, jak jsem si představovala, neměla jsem dostatek zkušeností z profesionální házené a asi vše se odrazilo v tom, že se mi tam nelíbilo.

Nakonec jste se přesunula do Kynžvartu, když vás nasměrovala na klub ze západních Čech vaše bývalá spoluhráčka Tamara Jovicevič…

Kvůli problémům s mým bývalým manažerem jsem měla půl roku pauzu. Tamara mě kontaktovala a řekla mi, že je možnost vyzkoušet si házenou v Kynžvartu, což mi přišlo skvělé. Přišla jsem na zkoušku, k oboustranné spokojenosti jsme podepsali smlouvu a jsem tu moc spokojená.

Marija Božović, Házená Kynžvart.Zdroj: Házená Kynžvart/Roman KnedlíkPo příchodu do Kynžvartu jste naskočila do slibně rozjetého vlaku. Bylo to pro vás, co se týče aklimatizace, jednodušší, obzvlášť když se kynžvartskému výběru dařilo na všech frontách?

Do Kynžvartu jsem přišla v lednu, a to už měl tým za sebou většinu zápasů, proto jsem se chtěla co nejrychleji adaptovat, abych mohla týmu pomoci. Všechno šlo dobře, a víc než dobře, navíc mě všichni přijali velmi dobře, od začátku jsme spolu skvěle komunikovali a nebyly žádné problémy.

Před startem nové sezony jste však musela řešit spletitou situaci, když jste málem přišla o angažmá v Kynžvartu kvůli chybějícímu vízu, ale nakonec vše dobře dopadlo…

Sezona probíhala skvěle, cítila jsem se dobře, ale jako blesk z čistého nebe následovala zpráva o komplikacích s vízem. Vyskytly se různé problémy a vypršela lhůta tří měsíců, kdy jsem v zemi jako cizinec směla být. Naštěstí pro mě lidé od policie situaci pochopili, protože v tu chvíli měli Ukrajinci přednost s papíry, a nebyli tak přísní. Nebylo snadné tomu čelit, protože jsem mohla být vyhoštěna ze země, a tím bych měla zákaz vstupu do EU. Hlavou se mi honily různé myšlenky, bylo to pro mě náročné, ale věřila jsem, že to dobře dopadne, a stalo se tak.

Kynžvart má za sebou v MOL lize šest utkání, ale dosáhl pouze na pět bodů, určitě jste měli jiné vyhlídky?

Myslím si, že jsme mohli mít bodů více, určitě jsme měli jiné cíle, ale musíme se z toho ponaučit a já věřím a doufám, že další utkání už budou mnohem úspěšnější.

Teď máte před sebou derby s Plzní, jak náročné utkání očekáváte a co si myslíte, že bude rozhodovat?

Čeká nás těžký zápas po dvou porážkách. Jsem si jistá, že všechny uděláme maximum, abychom ukázaly naši kvalitu, a že se s námi musí počítat. Kynžvart má velké srdce a charakter a doufám, že to bude rozhodující faktor.

Určitě budete spoléhat na podporu kynžvartského publika, které umí vytvořit třaskavou atmosféru?

Ve všech zápasech hraje velkou roli naše publikum. Jeho podpora pro nás hodně znamená a dává nám vítr do zad. Doufám, že nás v nadcházejícím derby podpoří v hojném počtu a my se jim odměníme skvělou hrou a naplníme naše i jejich očekávání.

Vy se v osobním životě pasujete na dobrodruha, můžete tedy přiblížit, co vás naplňuje mimo palubovku?

Ráda trávím čas s rodinou a kromě toho mě naplňuje pobyt v přírodě a různé výlety.

Jaký cíl v házenkářské kariéře máte a máte nějaký nesplněný sen, který byste si v budoucnu ráda splnila?

Nechci se tou otázkou zatěžovat, každý den se snažím a dávám ze sebe maximum, tak doufám, že s tím přijde i úspěch. Určitě mám velké sny, ale to bych si nechala pro sebe.