Házenkářky Kynžvartu zažily velmi povedený vstup do utkání. Než se stačily hráčky Gijónu řádně rozehřát na provozní teplotu, vytvořila si družina kolem slovenského trenéra Petera Sabadky šestibrankový náskok 8:2, a to zejména díky skvělým zákrokům brankářky Sabriny Novotné, která ve své svatyni doslova čarovala.

Kynžvart však slibný náskok nedokázal udržet, když se mu přestalo dařit v útočné fázi, a naopak Gijón pomalu umazával z vysokého vedení domácích, když ve 21. minutě dokázal srovnat na 8:8. Kynžvartský výběr si však vedení vzal rychle zpět, a to díky přesné mušce Barbory Tesařové, která třemi trefami v závěru prvního poločasu napomohla k vedení svého týmu na rozdíl dvou branek, 12:10.

Do druhého poločasu lépe vstoupily hráčky Gijónu, když dokázaly smazat gólové manko, a za stavu 13:12 šly poprvé v utkání do vedení. Na to ještě dokázaly hráčky ze západu Čech reagovat, když si vytvořily vedení 15:14, ale poté již převzaly otěže do svých rukou hráčky španělského výběru, které si postupně vypracovaly čtyřbrankový náskok 20:16. Kynžvartské hráčky však nesložily zbraně a dokázaly dovést duel sice do prohry 24:26, ale se slibným výsledkem do odvety.

Házená Kynžvart – Motive.co Gijon 24:26 (12:10). Rozhodčí: Ioannis Fotakidis, Charalampos Kinatzidis (oba GRE). Nejvíce branek: Patrnčiaková 6, Königová 4, Tesařová 4, Dvořáková 3 – González 6, Palomo 5, Faria 4, Valdivia. Sedmimetrové hody: 1/1:5/6. Vyloučení: 3:2. Kynžvart: Novotná, Srpová – Königová, Tesařová, Patrnčiaková, Dvořáková, Dresslerová, Božović, Vávrová, Petrášková, Nejedlá, Hejkalová, Kapusniaková, Rudincová, Michalcová, Bezrukova.