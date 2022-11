„Roli favorita přijímáme,“ hlásí z tábora Kynžvartu Lenka Černá, bývalá československá a později česká reprezentantka v házené, hrající na postu brankářky, která kryje záda v pozici asistenta trenéra Peteru Sabadkovi. Co očekává od sobotního duelu a co bude hrát důležitou roli, aby Kynžvart proti poslednímu týmu tabulky uspěl? To prozradila v předzápasovém rozhovoru.