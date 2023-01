Kynžvart srazila do kolen mizerná koncovka, do finále se prostřílel Most

/HÁZENÁ/ Po vyřazení v EHC European Cupu ukončily svou pouť házenkářky Kynžvartu také v Českém poháru. Výběr ze západu Čech ztroskotal v semifinále s obhájcem loňského triumfu Baníkem Most, především kvůli mizerné koncovce, a po výhře 30:24 postoupil do finále Most, který v něm vyzve pražskou Slavii.

DHK Baník Most bude obhajovat prvenství v Českém poháru. | Foto: Deník/Daniel Seifert