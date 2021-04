1. S budkami to nepřehánějte, stačí jedna na stromě, respektive na zahradě. Pokud jich chcete mít na pozemku více, vzdálenost mezi nimi by neměla být menší než 15 metrů. Někteří ptáci se chovají teritoriálně a mohli by se z budek navzájem vyhánět.

2. Budka by měla být dostatečně hluboká, aby se do ní nemohli vloupat predátoři, kteří by vybrali vajíčka nebo mladé. Zásadní je velikost vletového otvoru – ten musí být jen dostatečně velký, respektive malý. Není to jen kvůli predátorům, ale i kvůli boji o hnízdiště. Pokud chceme pomoci třeba sýkorkám, neměl by být otvor větší než 28 milimetrů, protože jinak hrozí, že budku obsadí větší ptáci. Vletový otvor je také možné zpevnit (například kroužkem z plechu), aby jej větší ptáci klováním nezvětšili.

3. Nenechte se zmást obrázky a nikdy neupevňujte před vletový otvor bidýlko! To je právě pozvánka pro predátory. Pokud ale přece jen chcete budku bidýlkem opatřit, vetkněte ho dovnitř, za vletový otvor, tím pomůžete mláďatům vyletět, až přijde jejich čas.

4. Přední stěna ptačího domečku by měla být upevněna tak, aby se dal na podzim otevřít a vyčistit.

5. Nejlepším materiálem na budku je dřevo o tloušťce aspoň 20 milimetrů. Nevolte dřevotřísku, protože vlhne a bobtná. Stříška by měla být mírně zkosená, aby z ní co nejsnáze odtékala voda. Je dobré ji proti dešti i překrýt voděodolným materiálem tak, aby na všech stranách o pár milimetrů přesahoval.

6. Pracujte pečlivě a přesně, řezané plochy je třeba očistit od třísek a opracovat a obrousit tak, aby k sobě dobře přiléhaly. Důležité je dobře upevnit závěsnou lištu.

7. Dno budky přibijte vsunuté mezi boční stěny (kvůli případnému rychlejšímu odtoku vody). Z téhož důvodu vyvrtejte do dna několik malých otvorů. Budku sbijete hřebíky, ale spolehlivě ji slepíte i moderními voděvzdornými lepidly.

8. Trvanlivost domečku prodlouží také impregnační nátěr nebo barva. Volte ale odstíny zelené nebo hnědé, pestrých barev by se ptáci mohli zaleknout.

9. Budku je vhodné vyvěsit na podzim nebo časně zjara. Měla by být ve výšce minimálně dva metry nad zemí a na strom ji nepřipevňujte v místě, kde z kmene vystupuje větev, aby k ní kočka neměla snadnou cestu.

10. Orientace vletového otvoru není tak zásadní, měl by však ústit pokud možno do volného prostoru bez překážek. Vězte, že ptáci také osidlují budky spíš na světlém místě než v hustém porostu. Chceme-li vchod do budky ochránit od přímého náporu deště, pak je v našich podmínkách nejlepší orientovat ho jižně, případně jihovýchodně.