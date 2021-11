BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY

Na utkání je povolen vstup, pokud osoba s dokončeným očkováním, tedy s certifikátem o provedeném očkování, prokáže, že má minimálně 14 dnů dokončené očkování proti onemocnění covid-19.

Dále pak osoba s nedokončeným očkováním, to jest pokud osobě byla aplikována pouze jedna dávka vakcíny proti covid-19 v případě dvoudávkového schématu či pokud u osoby bylo dokončeno očkování, avšak od dokončení očkování neuplynula v den vstupu doba 14 dní, prokáže tato osoba nedokončené očkování a současně prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem.

Budějovický Motor zhasl historickým zápisem kapitán Energie Vondráček

Nebo osoba, jež prodělala onemocnění covid-19, to znamená, že osoba prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a zároveň neuplynulo více než 180 dní.

Osoba ve věku 12–18 let a osoby s lékařským potvrzením o nemožnosti podrobit se očkování, kdy se prokáže, že absolvovaly nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem, přičemž děti do dovršení 12 let věku svou bezinfekčnost prokazovat nemusí.

Před vstupem do KV Areny je nutné prokázat se jedním z výše uvedených dokladů, a to buď v elektronické nebo písemné podobě, využít lze i certifikátu v aplikaci Tečka.

S ohledem na kontroly u vstupu prosí vedení klubu všechny fanoušky, aby dorazili na utkání s časovým předstihem a s již připraveným dokladem o bezinfekčnosti.

Energie si smlsla na perníkářích, třinecká ocel už jí ale nechutnala

Na utkání mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. Po vstupu do KV Areny je povinné zakrývat si dýchací cesty respirátorem třídy FFP2/KN95. Výjimku z výše uvedených pravidel mají děti mladší 12 let.

Dále upozorňuje klub návštěvníky, že v případě nevpuštění na stadion z důvodu nesplnění jedné z výše uvedených podmínek nezakládá nárok na vrácení vstupného ani jinou kompenzaci. (hce)