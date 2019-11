Jaké pocity má mládežnický reprezentant ze svého dosavadního působení v lázeňském městě?

Dalimile, po Brně a Třebíči nyní hrajete za karlovarskou Energii. Jak si nové angažmá užíváte?

Zatím si to užívám hodně. Nové město, noví kluci a můžu říct, že jsem tady spokojený a dostávám i docela hodně prostoru od trenéra. Jsem za to rád.

Přišel jste před necelým měsícem na hostování, jak se to zrodilo?

Zrodilo se to ze dne na den. Přišel za mnou pan Zábranský a říká, že je možnost jít do Karlových Varů.

Takže jste nebyl dříve v kontaktu s Martinem Pešoutem?

Ne, ne, vůbec. Až ten den, co to vzniklo a dozvěděl jsem se to.

Za Karlovy Vary jste zatím odehrál pět zápasů, co si myslíte, že je vaším největším přínosem pro tým?

Asi defenziva. To je jediné, co umím doopravdy dobře. Takže fakt defenziva.

Už tušíte, jestli v lázeňském městě zůstanete do konce sezony?

Už se na něčem pracuje, takže uvidíme.

Po Janu Bednářovi a Adamu Křemenovi jste nejmladší v kabině, dostáváte úkoly navíc?

No takovou tu samozřejmost. Nosit rádio, nosit jiné věci a i další… (úsměv)

Znal jste někoho už před příchodem do Varů?

Ano, znal jsem Adama Rašku a Tomáše Vondráčka.

Vedle koho jste se posadil v kabině?

Posadili mě vedle Petra Koblasy a Dominika Graňáka.

Jste nejmladší obránce v týmu, jaké je to, čerpat zkušenosti od hráče, jako je například Dominik Graňák?

Je to super. Graňa mám hrozně rád a hrozně mi pomáhá, když něco nevím, vždycky mi to vysvětlí. (jar)