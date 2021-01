Domácí vstoupili na ledě KV Arény do utkání více než dobře, již po 44 vteřinách poslal energetiky do vedení Beránek. Hosté stihli v první třetině srovnat stav Lukešem a ve druhé třetině po trefě Cibulskise otočit skóre.

"Do zápasu jsme vstoupili aktivně, to jsme chtěli, ale potom naší aktivitu zastavila naše nedisciplinovanost. Tím jsme soupeři nabídli dvě přesilové hry a oni se vrátili do zápasu a vyrovnali. Těmi oslabeními byla zastavena trochu i naše aktivita v první třetině," popisuje úvodní dvacetiminutovku karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Energie rychle kontrovala a po čtyřech minutách znovu svítilo na kostce nerozhodné skóre, na 2:2 srovnával ve 29. minutě Vondráček. "Ve druhé třetině jsme měli velmi dobré pasáže, kdy jsme si vytvářeli tlak, ale nebyli jsme schopni soupeři odskočit, zápas si vzít a rozhodnout ho. Tam jsme měli být jednoznačně produktivní a vytěžit z tlaku víc," míní Tomáš Mariška.

Třetí třetina přinesla gólovou přestřelku. Lépe si ale vedli hosté. Dvě trefy Šticha znamenaly ve 47. minutě dvoubrankový náskok Severočechů. Hned po 32 vteřinách sice kontroval Mikúš, po další minutě a třech vteřinách ale odpověděl litvínovský Žejdl - 3:5.

V závěru ještě vykřesal jiskřičku naděje při hře bez brankáře Jakub Flek, ale v pokračující power play Energie trefil domácí odkrytou klec Pospíšil. "Rozhodly naše zbytečné chyby, kdy jsme soupeři darovali góly, nabídli jsme mu šance a on je využil. I když jsme se snažili do posledního střídání náš tlak, maximálně agresivní, obětavý a pracovitý, bohužel na dotažení výsledku nestačil," zakončil hodnocení karlovarský asistent.



HC Energie Karlovy Vary - HC VERVA Litvínov 4:6 (1:1, 1:1, 2:4).

Branky a nahrávky: 1. O. Beránek (M. Rohan, D. Kaše), 29. Vondráček (D. Kaše, Redlich), 47. T. Mikúš (O. Beránek) – 10. F. Lukeš (V. Hübl, Balinskis), 25. Cibulskis (Helt, P. Svoboda), 42. Štich, 47. Štich (F. Lukeš, V. Hübl), 49. Žejdl (P. Zdráhal)

Rozhodčí: Hodek, Hejduk – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 4:3, využití: 0:1, oslabení: 0:0.

Karlovy Vary: F. Novotný – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – Lauko, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček.

Litvínov: Godla – Ščotka, Irving, D. Kolář, Balinskis, Demel, Štich (A), Cibulskis – Jarůšek, Žejdl, P. Zdráhal – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – P. Svoboda, M. Hanzl (A), Fronk – Zygmunt, Helt, Látal.