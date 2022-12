Energie výroční zápas zvládla, po sérii porážek porazila na domácí půdě Litvínov

Suma sumárum: legendy měly radost. Stejně tak i fanoušci, kterých do ochozů dorazilo takřka pět tisíc a vytvořili parádní kulisu. „Atmosféra byla opravdu skvělá, strašně nám to pomohlo. Polovina vítězství jde za fanoušky, kteří přišli,“ rozplýval se v rozhovoru pro web Energie kapitán vítězů Jiří Černoch.

Karlovarský kapitán Jiří Černoch.Zdroj: Jakub Knap

Ten ve 34. minutě využil přesilovku pěti proti třem a přidal druhý gól, který přinesl potřebné uklidnění. Mimochodem: Karlovarští skórovali v početní výhodě po téměř měsíčním čekání. V čem byla v herní situaci, která často rozhoduje zápasy, ta největší změna? „Já ani sám nevím, on to zrovna nebyl klasický přesilovkový gól. Bylo to ve hře pět na tři, takže jsem hlavně rád, že jsme dali gól a bylo to v přesilovce. Už to v nich bylo po psychické stránce hodně těžké, nešly nám a góly jsme z nich nedávali. Naopak jsme se jimi dostávali v hlavách ještě níž,“ poznamenal Jiří Černoch, který svou branku označil za poněkud šťastnou. „Chtěl jsem spíš nahrát, ale tak nějak jsem to hodil do brány a spadlo to tam. Asi štěstí, ale to k hokeji patří,“ pousmál se forvard, který vstřelil svůj sedmý gól v letošní extraligové sezoně.

Šestadvacetiletý muž s kapitánským céčkem navíc kvitoval, že kromě čekání na gól v přesilovkách Energie přerušila čtyři zápasy trvající sérii bez bodového zisku. Dva z nich navíc byly bez jediné vstřelené branky.

„Samozřejmě. Když dva zápasy nedáte gól, tak je to takové (chvíli přemýšlí)… Ne, že byste si nevěřili, ale máte v hlavě, že vám to tam prostě nepadá. Jsem moc rád, že jsme dali brzy gól, přesně takový jsme potřebovali. Trochu štěstíčka a poté už jsme zápas kontrolovali, jak jsme potřebovali,“ procedil a na závěr se ještě vrátil před zápas ke slavnostnímu ceremoniálu, v rámci něhož klub vyvěsil dresy již zmiňovaných person Karla Holoubka a Václava Skuhravého.

„Pro každého je takový zápas hezký a asi je to něco, čeho by chtěl každý jednou dosáhnout, že mu někde vyvěsí dres. Určitě jsme utkání chtěli vyhrát – i kvůli Vencovi a panu Holoubkovi, kvůli lidem a hlavně kvůli sobě. Po čtyřech prohrách v řadě jsme takhle na konci roku potřebovali už vyhrát," dodal.

Jsme moc rádi, že se nám utkání podařilo, liboval si asistent Energie Šik