Jedinečné utkání pod širým nebem, které sehráli před týdnem hokejisté karlovarské Energie se Škodou Plzeň (2:5) v německém Klingelthalu má zajímavou dohru, která pomůže dobré věci. A vy stále ještě můžete aktivně zapojit, pomůžete tak dobré věci.

Dominik Frodl, gólman karlovarské Energie ve speciální masce. | Foto: HC Energie KV

Brankář Dominik Frodl nastoupil do utkání se speciální maskou, která šla pak do charitativní aukce, v níž pomůže získat prostředky na pomoc nemocné dceři karlovarské hokejistky Janě Baloušové Fričové.

„Myšlenku jsem měl už někdy před dvěma lety, kdy jsme tehdy ještě s Pardubicemi měli hrát utkání pod širým nebem, na které už jsem měl také připravenou helmu. Když jsem se dozvěděl, že bych si takový zápas měl zahrát i ve Varech, tak už pak jen zbývalo vybrat, komu ty peníze poputují,“ uvedl ke svému nápadu karlovarský brankář Dominik Frodl.

I tohle se vyřešilo a peníze z aukce speciální masky poputují na pomoc dceři karlovarské hokejistky Jany Baloušové Fričové. Její holčička trpí dětským autismem a těžkou mentální retardací.

„Chtěl jsem peníze poslat někomu, kdo je spjatý s regionem. Od Dana Kubelky jsem se dozvěděl, že by byla možnost podpořit právě malou Janičku a okamžitě jsem řekl, že je to super nápad tím, že je to spjaté s regionem i Energií,“ vysvětlil Frodl proč vybraná částka pomůže právě Malé Kanadě, jak se holčičce říká s ohledem na známou přezdívku „Kanada“ její maminky, dlouholeté karlovarské hokejistky a také mistryni světa v hokejbale.

Vyvolávací cena helmy, kterou zdobí zimní motivy, sněhulák z filmu Jack Frost i loga obou týmů, které derby v Klingenthalu odehrály, byla 25 000 Kč. Karlovarský brankář věří, že se vybere minimálně dvojnásobná částka. „Chtěl bych, aby se vybralo co nejvíce. Věřím, že se dostaneme i přes 50 tisíc, když vidím, jak to roste. Cokoliv nad to bude krásná částka,“ říká k aktuálnímu průběhu aukce sedmadvacetiletý gólman Energie.

Ten se netají tím, že rád pomáhá těm, kteří neměli v životě tolik štěstí.

„Vesměs všichni gólmani jsme členy Saves Help, charitativní organizace od brankáře Šimona Hrubce. Měl jsem v hlavě, že bych i já osobně chtěl nějak přispět a myslím si, že sběratelé jsou za takové kousky rádi“ dodal Dominik Frodl.

Speciální masku dražit na serveru Aukro.cz až do úterý 27. února do 19:30.