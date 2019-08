V minulém týdnu se Baník připravoval v domácích podmínkách, od pondělí našel prvoligový nováček zázemí na Božím Daru v nádherném prostředí Apartmánů Engadin.

Na Božím Daru se Baník připravuje dvoufázově, s možností regenerace ve wellness, které je přímo v Apartmánech Engadin. Ze současného kádru schází gólmani Ondřej Kuchař a Jakub Kašpar, kteří se připravují s Karlovými Vary na ledě, rekonvalescent Tomáš Kvapil. Jan Bečvář pak v úterý nastoupil za Litvínov proti Kladnu i s Jaromírem Jágrem. S Karlovými Vary je na ledě i Jaromír Kverka. K týmu se však již připojili hráči, kteří měli individuální přípravu, ať už Patrik Kadeřávek, Martin Čurda, Lubomír Kovařík, Josef Stříbrný nebo Pavel Kuběna. S týmem se naopak již nepřipravuje Michal Hotěk.

V úterý čekal na hráče náročný dvouhodinový trénink, který byl složen z přeskoků přes překážky a silového kruhového tréninku. Na závěr tréninkové jednotky si pak trenéři připravili pro hráče dráhu, která kombinovala sprint a cvičení na několika stanovištích. Při tomto cvičení pak na Jakuba Vránu a Michala Feča spadla tíha okamžiku, kdy do určitého limitu museli dráhu zdolat, jinak by celý tým absolvoval další náročná opakování. Oba hráči však limit pokořili, a tak po týmovém protažení mohli hráči zamířit do zázemí Apartmánů Engadin, kde na ně čekala regenerace, jídlo a odpočinek. Odpoledne pak měli hráči naordinovaný další trénink, který však již byl zpestřený hrami.

„Kluci makají naplno a s jejich přístupem jsem naprosto spokojen,“ pochválil své svěřence Karel Mlejnek. „Máme zde ideální podmínky pro přípravu, které nám Apartmány Engadin přichystaly, a my za tyto podmínky velmi děkujeme,“ dodal trenér A-týmu Baníku.

Během soustředění panuje dobrá nálada, parta se i nadále utužuje, a co baníkovce zdobí, to je nasazení a odhodlání. V přípravě na prvoligovou sezonu po 22 letech nikdo nic neošidí. (bou)