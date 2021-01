Horníci jsou v tabulce šestí, s osmibodovou ztrátou na lídra naší druhé nejvyšší soutěže. Odehráno mají ale hned o tři zápasy méně a poslední čtyři zápasy se radovali z výhry. „Po obratu v Kadani jsme získali sebevědomí. Po dlouhé herní pauze jsme si začali zase věřit. Je vidět, že když máme dobrý pohyb, tak dokážeme hrát s týmy, jako je Slavia, která je určitě vynikající, hrají dobrý hokej,“ poukazuje sokolovský kouč Tomáš Hamara.

Na mysli má středeční duel, ve kterém jeho svěřenci smetli právě pražský tým 7:0. „Měli jsme velice dobrý přechod z obranného pásma přes střední do útočného. Dobře nám to vytahovali beci, a tím hru velice přečíslovali. Útočníci toho potom využívali, dostávali to do plné rychlosti, z toho vznikaly brejky,“ popisuje trenér Baníku jednu z herních situací, ze kterých jeho tým těžil.

Poruba posledních šest utkání brala vždy plný počet bodů. Horníci ale cestují do Ostravy v relativním klidu. „Jedeme samozřejmě vyhrát, jako každý zápas. Minimálně chceme opět podat dobrý výkon a udělat dobrý dojem,“ má jasno lodivod Západočechů Tomáš Hamara.