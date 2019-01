Jindřichův Hradec – Také druhý zápas ve tříčlenné skupině play-out o záchranu v II. lize jindřichohradečtí hokejisté vyhráli. V domácím prostředí porazili Sokolov 5:3 a jsou už blízko k tomu, aby si zachovali druholigovou příslušnost. K záchraně jim teoreticky chybí zisk jednoho bodu. Příležitost k jeho zisku budou mít už ve středu v odvetě na ledě Sokolova (18 hodin). Baník naopak bude hrát teď dva zápasy v domácím prostředí a potřebuje uhrát co nejvíce bodů

Prvních pět minut patřilo hostům, brankář Vajgaru Michael Formánek se musel ohánět, i když vyložené šance Sokolov neměl. V úvodu se dostal do tlaku také díky přesilovce, kdy na trestné lavici seděl Tomáš Kohút. Sotva se ovšem vrátil na led, ujel všem Jan Jindra a zakončil krásně – 1:0.

Vedoucí branka zcela otočila obrázek hry a brzy se to projevilo i na skóre, s nímž nejprve pohnul Dominik Šalamoun po přihrávce Davida Jaši – 2:0, aby si poté oba hráči role vyměnili. Jašova teč Šalamounovy střely byla nechytatelná – 3:0. Až do konce první třetiny byla na hokejkách Vajgaru pohoda, přestože už se stav nezměnil.

Hosté, kteří patnáct minut nevystřelili na Formánkovu branku, byli hluší také po obrátce. Pokoušeli se sice více o zakončení, ale nebezpeční nebyli. Zato domácí hokejisté působili lehkonoze, při každé ofenzivní akci si Baník nemohl být ničím jistý.

V polovině zápasu se také zaslouženě měnilo skóre ve prospěch domácích, které do vedení 4:0 dostal svým druhým gólem Šalamoun. Hned nato měl dvě možnosti ke zvýšení náskoku Jaša, další příležitost Otovi Lazorišákovi šťastně vyrazil gólman Sokolova Ondřej Kuchař.

Brankář hosty podržel ve hře a jeho spoluhráči mu poděkovali dvěma trefami nad Formánkova ramena v rozmezí 31 vteřin – 4:2. Zničehonic měl jednoznačný zápas zápletku.

Navíc ve vstupu do třetího dějství těžkopádní hosté překonali svůj střelecký průměr v sezóně (2,17 gólu na zápas!), když jejich třetí branku dal Jakub Hendrych – 4:3. Naštěstí pro Jihočechy o 76 sekund později si defenzíva hostů počínala tak naivně, že Aleši Furchovi nezbylo než vrátit svému mužstvu dvougólový náskok – 5:3.

Zbývající čtvrthodina přinesla neurovnanou hru se sokolovskou snahou o opětovnou dramatizaci utkání, Formánek ovšem žádné náročné věci řešit nemusel. Až neskutečně snadno si jindřichohradecký tým dvougólový rozdíl uhlídal. Na hráčích bylo vidět sebevědomí.

Snad jenom škoda, že Jaša nedal gól z dalších svých dvou šancí a Šalamoun nezavršil hattrick, když střílel do prázdné klece při power-play Sokolova. Trefil pouze tyčku, což ovšem neubralo fandům Vajgaru na radosti z druhé výhry v play-out a celkově pátého vítězství z posledního půltuctu zápasů.

Jiří Parkman, trenér Baníku: „Na začátku utkání jsme měli převahu, pak jsme ale inkasovali dva góly po hrubých chybách, což náš trochu srazilo. Z našeho pohledu rozhodla zápas zase první třetina. Ve druhé třetině jsme se zvedli, dostali se do zápasu, ale jak jsme se dotáhli na rozdíl jednoho gólu, tak jsme udělali chybu v obraně a soupeř to potrestal."

Petr Kovaříček, asistent trenéra Vajgaru: „Myslím, že jsme měli zápas po většinu času ve své režii a zaslouženě jsme vyhráli. Ve druhé třetině se Sokolov snažil korigovat výsledek, chtěl se vrátit do zápasu. Bohužel nám tam spadly dva slepené góly. Ve třetí třetině jsme se vrátili k naší hře a zápas dovedli do vítězného konce.“



J. HRADEC – SOKOLOV 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Branky a přihrávky: 6. Jindra (D. Kohút), 8. Šalamoun (Jaša, Hrouda), 10. Jaša (Šalamoun), 31. Šalamoun (Hrouda), 43. Furch (Heldák, Straka) – 35. Kašpar (Trapl, Račanský), 35. Sláma (Michálek, Jirušek), 42. Hendrych (Čejka, Gombár). Střely na branku: 23:22. Vyloučení: 8:5. Rozhodčí: Vokřál – Marek, Ovsík. Diváci: 430.

Vajgar: Formánek – T. Kohút, Tržil, Bureš, Straka, Zderadička – Šalamoun, Hrouda, Jaša, Furch, D. Kohút, Heldák, Jindra, Lazorišák, Červený.