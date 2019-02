Horníci posbírali nejvíce bodů ze všech 28 mužstev, a ve vyřazovacích bojích tak budou mít nejlepší výchozí pozici, co se týče hraní na domácím ledě. „Chtěl bych poděkovat celému týmu za práci v základní části. Dnešním utkáním jsme na počet bodů vyhráli celou druhou ligu. Je to ocenění za celoroční práci. Velmi si toho cením. A posílám tímto i vzkaz do kabiny,“ řekl po zápase trenér Karel Mlejnek.



V Děčíně nechali jeho svěřenci domácí hokejisty skórovat až v 55. minutě za stavu 0:7. „Oproti předešlému utkání jsme měli solidní úvod, který udal ráz i dalšímu průběhu,“ poznamenal k duelu sokolovský kouč.



Play-off začíná 2. března a Baník bude mít v prvním utkání výhodu domácího prostředí. Předtím ještě sokolovský celek nastoupí před svými fanoušky proti Kobře Praha, hrát se bude v sobotu 23. února v rámci předposledního kola základní části.



HC Děčín - HC Baník Sokolov 1:8 (0:2, 0:4, 1:2).



Branky: 54:18 Petráš (Faigl, Drašar) 5:07 Čurda (Vrána J.), 8:20 Čejka (Tomeček J.), 28:12 Hruška D. (Rohan T., Čejka), 32:50 Kuběna (Vrána J., Stříbrný), 36:05 Hruška D. (Čurda), 36:26 Čejka (Bečvář, Rulík), 42:15 Rohan T. (Stříbrný, Kuběna), 58:50 Stříbrný (Kuběna, Čurda).



Sokolov: Závorka Přindiš, Vodička, Rulík, Tomeček J., Šik, Kadeřávek, Michálek Čurda, Vrána J., Hruška D., Kuběna, Rohan T. “C", Stříbrný, Čejka, Bečvář, Trapl, Fečo M.