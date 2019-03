„Byl to těžký, náročný zápas, ale bylo důležité, že jsme dali první gól. Myslím si, že jsme celý zápas byli aktivnější, což rozhodlo. Musíme se snažit hrát i nadále stejně,“ říká k utkání David Hruška, zkušený matador v dresu Baníku.

A právě tento hráč byl u velmi důležitého momentu v 56. minutě, kdy z trestného střílení zvýšil na 3:1. „Věřil jsem si a na nájezd jsem chtěl jít. Sice jsem nebyl do poslední chvíle rozhodnutý, co udělám, rozhodl jsem se podle momentální situace, ale jsem rád, že to tam spadlo a zápas jsme ubojovali a dovedli do vítězného konce,“ pokračuje jeden z nejznámějších odchovanců Baníku.

Vítězství Sokolova se nerodilo lehce, proti urostlým hráčům soupeře však Baník bojoval a úspěch se dostavil. „Takhle se hraje play-off. Jsou tam tvrdé souboje, ale myslím, že jsme na to dobře připraveni. Celou sezonu jsme poctivě trénovali, takže s tím nemáme problém a musíme souboje takto dohrávat. Musíme jim brát síly. To je prostě play-off,“ nevidí problém v tvrdším pojetí zápasů David Hruška.

Podobné nasazení se pak dá očekávat i v úterní odvetě. „My musíme hrát stejně, napadat je, dobře bránit, vypracovat si nějaké brejky a dát z nich góly,“ říká směrem k druhému finále David Hruška.

Trenér Sokolova Karel Mlejnek byl po prvním utkání stručný. „K dnešnímu zápasu řeknu jen to, že jsme moc rádi, že se nám podařilo vyhrát první třetinu série. Soupeř chce extrémně postoupit, mají to jako svůj sezonní cíl a my v dalších zápasech uděláme vše pro to, abychom jim tento sezonní cíl nabourali,“ řekl.