Domácí se dostali do vedení využitou přesilovou hrou ve 12. minutě, Pohl z rohu poslal puk na modrou čáru na Klejnu, ten nabil Jaromíru Kverkovi, který trefil přesně pravý horní růžek. Pro Kverku i Pohla to byl shodně devatenáctý kanadský bod v této sezoně.

Havířovští poté dostali také možnost početní výhody, ve které ale přečetl rozehrávku na modré Rohan, posunul puk na Tomáše Vracovského a ten z levého kruhu přesně zakončil.

Ve druhé třetině bylo k vidění hned několik šancí, přičemž většinu z nich měl sokolovský celek, ale dlouho zůstávaly bez využití. Síť za havířovským Sejpalem se pak přece jen rozvlnila potřetí, když ve 35. minutě nepovedeným zákrokem vybídl k dorážce do prázdné Vojtěcha Tomiho, a ten se nemýlil.

Ve třetí třetině si Havířovští vytvořili tlak, ale jejich střelecké pokusy zlikvidoval Neužil. Baníkovci navýšili své vedení v 51. minutě, povedenou přihrávkou od pravého mantinelu našel Jandus volného 24letého Marka Slobodu, jenž navýšil již na 4:0.

Energie nadělila Zlínu „bůra“

O čisté konto připravil Neužila o necelé dvě minuty později po vyhraném buly tvrdou střelou obránce David Chroboček. Domácí brankář Jakub Neužil sice puk dokázal trefit vyrážečkou, ale kotouč přes ni přepadl a dostal se až do branky. „Od první sekundy jsme plnili plán hry, který jsme si dali, jen nás trošku mrzí gól do naší sítě, Neužka mohl mít nulu,“ zhodnotil utkání sokolovský asistent Vojtěch Šik.

Baník si tak připsal třetí domácí výhru v řadě, a i nadále se tak v tabulce drží na páté příčce. Další utkání čeká Západočechy dnes, kdy doma vyzvou Benátky. Ty jsou v sestupových vodách a v posledních třech zápasech mají bilanci tři prohry a skóre 8:15. „Tabulka je nabitá, na soupeře půjdeme s jasným plánem: vyhrát!“ hlásí Šik.

„Benátky už jsou taky namočené a nemají co ztratit. My se musíme soustředit hlavně na sebe, abychom to zvládli a brali zase všechny tři body,“ navázal na něj jeho svěřenec Tomáš Jandus.

HC Baník Sokolov – AZ Heimstaden Havířov 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Branky a nahrávky: 12. Kverka (Pohl, Klejna) – PH, 15. Vracovský (Rohan T.) – HO, 35. Tomi (Kadeřávek, Rohan T.), 51. Sloboda (Jandus, Novák) – 53. Chroboček (Doktor, Hudeček). Rozhodčí: Bejček, Marek – Beneš, Horažďovský. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 512.

Sokolov: Neužil – Klejna, Novák, Pohl, Kadeřávek, Seemann, Rulík, Vodička – Jurčík, Rohan T., Tomi, Vracovský, Kverka, Konečný, Kulhánek, Vrhel, Prošek, Jandus, Hašek, Sloboda. Trenér: Martin Štrba.