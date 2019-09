Sokolovští nezačali špatně. „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, v prvním střídání jsme si vytvořili minimálně dvě brankové příležitosti,“ poznamenal trenér Sokolova Karel Mlejnek.

Na začátku 13. minuty již ale Vsetín vedl 2:0. „Soupeř převzal otěže do svých rukou. Po naší hrubé chybě na buly a po rozehrávce nám dal dvě velmi laciné branky,“ líčí trenér Baníku.

Hosté ale nerezignovali a ještě v první třetině snížili Kuběnou, který nasměroval kotouč do sítě po průniku Stříbrného a následné přihrávce Zadražila.

Ve druhé části domácí odskočili na 3:1, horníci ale rychle kontrovali Švecem. Znovu se ale již skóre neměnilo. Baník ve Vsetíně těsně prohrál 3:2 a stále čeká na první bodový zisk.

„Jsem rád za to, že jsme tady nesložili zbraně. Myslím, že od druhé třetiny jsme, samozřejmě na určité pasáže, kdy nás udržel v pásmu, byli důstojným soupeřem pro domácí ambiciózní tým,“ viděl Karel Mlejnek pozitiva.

Celkově samozřejmě z porážky o jediný gól převládá zklamání.

„Velmi nás mrzí, že si odsud nevezeme alespoň bod, protože si myslím, že za nasazení, dodržování konceptu hry a za naše příležitosti jsme si bod zasloužili. Nicméně takový je hokej. Možná je to určitá nováčkovská daň, ale na to se nechci po třech kolech vymlouvat. My hrajeme, body nezískáváme, ale hokej se hraje v dlouhodobé soutěži na body,“ poukazuje na závěr trenér sokolovského Baníku.

VHK ROBE Vsetín – HC Baník SOKOLOV 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Procházka (Rehuš), 13. Jonák (Vítek), 29. Pechanec (D. Tůma, Teper) – 16. Kuběna (M. Zadražil, Stříbrný), 34. Švec (Stříbrný). Rozhodčí: Pilný, Skopal – Hanzlík, Hranoš.

Vsetín: Bláha – Slováček, Teper, Dudáš, Holomek, J. Drtina, Jeřábek, Hryciow – Jonák, L. Volf, Dostálek – Procházka, Rehuš, Březina – Doktor, Pechanec, D. Tůma – Hořanský, Šilhavý, Vítek.

Sokolov: Kuchař – Přindiš, Vodička, J. Tomeček, Kadeřávek, A. Rulík, Michálek, Bernáth – Švec, Kverka, Stříbrný – Kuběna, M. Zadražil, Osmík – Vracovský, T. Rohan, Kovařík – Čurda, Vrána, Bečvář.