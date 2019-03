„Je dobré, že jsme měli vydařený začátek, že se nám podařilo dát dva góly. Pak jsme již hráli svoji hru po celou dobu, neměli jsme tam tolik výpadků jako v předchozích zápasech. Následně se to již dohrávalo a pohlídali jsme si to,“ hodnotí duel Martin Čurda.

Sokolov odehrál sérii s Mosteckými Lvy na minimální počet zápasů. Přesto hráči západočeského týmu odmítají, že by šlo o snadné duely. „Most má šikovné hráče, a především šikovné kluky do přesilovek. Jsou nebezpeční. V prvním zápase to vypadalo, že jsme dali hodně gólů, ale nebylo to tak jednoduché. Jsme rádi, že jsme to zvládli, a teď musíme koukat dál a připravovat se na dalšího soupeře. Jednoduché to rozhodně nebylo,“ říká sokolovský útočník.

Stejně jako ve druhém utkání série, i tentokrát nastoupil v bráně Baníku David Fečo, který inkasoval pouze jednou, a především v první třetině si připsal několik velmi těžkých zákroků. „Patří mu velké díky. Strašně důležitý byl druhý zápas, když jsme hráli u nich, kdy došlo až na nájezdy, a tam to David vychytal bravurně a nám stačilo dát jeden gól z pěti nájezdů a to nám strašně pomohlo. Tím, že jsme tam vyhráli, tak jsme ušetřili síly,“ děkuje svému brankáři Martin Čurda.

Nyní Baník očekává svého soupeře, který vzejde z dvojice Vrchlabí – Kolín. K postupu má zatím blíže tým z Podkrkonoší. „Nám může být jedno, kdo postoupí. My se musíme připravit na to, abychom to zvládli zápas od zápasu. Chceme do toho jít naplno. Bude to ale strašně těžké. Oba týmy mají velkou kvalitu, jak Vrchlabí, se kterým jsme dvakrát trochu smolně 0:1 prohráli. A i Kolín je hrozně kvalitní soupeř. Bude to těžké a my musíme šlapat. A já věřím, že se to zvládne,“ vyhlíží sérii Martin Čurda.

První utkání je v plánu v neděli 24. března od 17:30 na sokolovském zimním stadionu.