Sokolovští šli do vedení už ve 3. minutě, kdy se po přihrávce od Haška prosadil Tomáš Vracovský. V 11. minutě dostal nabito od Nováka Tomáš Šmerha a o brusli jednoho z bránících hráčů zvýšil na 2:0.

Psala se 18. minuta, když se podruhé v utkání zapsal mezi střelce Tomáš Vracovský, když potrestal nepovedené vyhození soupeře.

Ve druhé periodě ale Sokolov polevil a již ve 22. minutě měl Prostějov možnost trestného střílení, tu však Petr Mrázek nevyužil.

Jen o chvilku později ale přece jen přišlo snížení poté, co Miloslav Jáchym nahodil od modré a puk si do vlastní branky srazil Pohl.

„Měli jsme výbornou první třetinu, ale potom jsme lehkovážností a nedisciplinovaným výkonem dostali soupeře do hry,“ komentoval výkon svých svěřenců kouč Martin Štrba.

V čase 42:15 přišel další gól Prostějova, prosadil se Petr Beránek.

V 51. minutě vrátil svému týmu dvougólové vedení zkušený Vítězslav Bílek, avšak radost Sokolova netrvala dlouho, pouhých 28 vteřin nato totiž využil závaru před Cichoněm Lukáš Motloch.

O tři minuty později se Jestřábům dokonce podařilo vyrovnat, když se podruhé trefil Jáchym.

Ale v závěru zápasu se baníkovcům podařila parádní akce, na jejímž konci byl Daniel Přibyl, který rozhodl o tom, že tři body zůstanou v Sokolově.

„Ve třetí třetině jsme si to úplně zbytečně zkomplikovali. Za stavu 4:2 si musíme takový zápas pohlídat, ale jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce,“ uzavřel střelec čtvrtého sokolovského gólu Bílek.

HC Baník Sokolov – LHK Jestřábi Prostějov 5:4 (3:0, 0:1, 2:3). Branky a nahrávky: 3. Vracovský (Hašek), 11. Šmerha (Novák, Kverka) – PH, 18. Vracovský (Jandus, Zeman), 51. Bílek (Šmerha, Jiskra), 59. Přibyl (Kverka, Weinhold) – 24. Jáchym M. (Koblížek, Štefka), 43. Beránek (Jáchym T.), 51. Motloch (Jáchym M., Beránek), 54. Jáchym M. (Štefka, Janeček). Rozhodčí: Jakub Valenta, Tomáš Zubzanda, Stanislav Hnát, Jakub Dědek. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. Diváci: 532.