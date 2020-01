Bednář druhý v Evropě, jak vysoko se vyšplhá v draftu NHL?

Po mistrovství světa do dvaceti let vydala agentura NHL Central Scouting svůj pravidelný aktualizovaný přehled nejtalentovanějších bruslařů a brankářů Severní Ameriky a Evropy před nadcházejícím draftem do NHL. Mezi desítkou elitních gólmanů z Evropy se parádně umístil i karlovarský mladík Jan Bednář.

Šestnáctiletý brankář HC Energie Karlovy Vary Jan Bednář okusil i nástrahy extraligy mužů. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Oficiální skautovací organizace NHL zařadila v pondělní zprávě sedmnáctiletého prospekta na druhou příčku mezi všemi brankáři působícími v Evropě! Tím překonal mimo jiné i Nicka Malíka (pátý mezi evropskými gólmany) či Jakuba Málka (desátý). Jediný, kdo Bednáře v tomto žebříčku přeskočil, je ruský supertalent Jaroslav Askarov, jenž by pravděpodobně měl být vybrán už mezi TOP 10 hráči, na gólmana vysoce nezvyklé pozici. Bednář v dresu dospělé Energie nastupuje již druhou sezonu, letos má na kontě aktuálně osm startů s úspěšností zákroků 89,1 %, průměrem 3,96 inkasované branky na zápas a jednou vychytanou nulou. Většinu ročníku však tráví na hostování v prvoligovém Sokolově, tam dosud naskočil do dvanácti zápasů, pochytal 85,4 % puků a v průměru inkasuje 3,40 gólu na utkání. Nemůžeme takhle dál hrát, ví útočník Energie Rachůnek Přečíst článek › Mimo to se pravidelně objevuje i v reprezentačních barvách, za českou osmnáctku odehrál v tomto roce devět duelů a jen těsně mu unikla nominace na tuzemské MS U20. V listopadu jej Jimmy Hamrin z další známé skautovací agentury McKeen's Hockey označil jako pohyblivého a klidného gólmana s výbornými pozičními schopnostmi a předvídavostí. Dle jeho názoru by měl být Bednář zvolen mezi druhým a čtvrtým kolem draftu (pro představu, běžně se nejlepší brankáři ročníku pohybují na přelomu prvního a druhého kola). (sok)

Autor: Redakce