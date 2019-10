Honzo, dostal jste důvěru po delší době. Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte, a jak hodnotíte svůj výkon?

Že na Spartě budu chytat, jsem věděl už delší dobu. Myslím, že mi to bylo trenéry oznámeno už minulý týden. Svůj výkon bohužel nemůžu zhodnotit pozitivně, jelikož jsem pětkrát inkasoval. Když dostanu pět branek, nemůžeme venku vyhrávat.

Podruhé jste letos chytal proti Spartě. Stává se z vás specialista na tento klub?

Já nijak extra neřeším, proti komu chytám. Když mi dá trenér důvěru, jdu prostě do branky a jsem rád za každou minutu odchytanouv extralize. Že to vyšlo dvakrát zrovna proti Spartě? Jde spíš o shodu náhod.

Zápasový rytmus jste udržoval v prvoligovém Sokolově. Jaký rozdíl je mezi první ligou a extraligou z pohledu gólmana?

Rozdíl je to samozřejmě obrovský. V Chance lize se vytváří mnohem víc chyb v obraně i v útoku. Rozdíl je také v přechodu přes střední pásmo. Extraligová mužstva mají lépe zvládnuté taktické věci a hráči tam přesně vědí, co mají dělat. První liga není po taktické stránce tak vyspělá.

Do utkání jste parádně vstoupili. Sparta ale ve druhé třetině otočila čtyřmi brankami. Co se s vámi stalo?

První třetinu jsme hráli, co jsme chtěli, a Spartu téměř k ničemu nepouštěli. Ve druhé třetině jsme ale absolutně nenavázali, přestali jsme dělat to, co nám v první třetině neslo ovoce, a soupeř se dostal na koně. Samozřejmě to beru i na sebe. Pokud chceme vyhrávat, nemohu pustit čtyři branky v jedné třetině, to nejde.

Trochu to vypadalo, že vás zlomil ten smolný, první sparťanský gól. Jak se kotouč dostal do branky?

Tam šla přihrávka zpoza branky na beka. Ale on při střele, tuším, zlomil hokejku a ten puk se tam nějak odrazil. Já očekával tvrdou střelu a místo toho se puk nešťastně došoural do branky. Bohužel, i takové góly padají.

S jakou taktikou jste šli do závěrečného dějství?

V šatně jsme si řekli, že nemáme co ztratit. Že na ně zkusíme vlétnout a porvat se alespoň o bod. Bohužel, jejich brankář chytal excelentně a my na něj už recept nenašli.

Neměl jste v úmyslu z branky po třetí inkasované brance odejít?

Já nejsem v pozici, abych mohl odjet z branky a říci, že už nebudu dál chytat. Jsem vděčný za každou minutu, kterou mohu odchytat v extralize. Samozřejmě by se mi chytalo lépe, kdybychom vedli. Ale takové myšlenky jsem v hlavě skutečně neměl.

Nyní vás čeká utkání v Liberci. Už víte, jestli budete chytat?

Nevím, tohle záleží na trenérech. Když bude chytat Filip, budu mu držet palce z lavičky. A když dostanu důvěru já, budu rád. Připravím se na zápas co nejlépe, abychom ho zase vyhráli.

V nominaci dvacetiletých jste jen jako náhradník. Jak vidíte své šance?

Já jsem věkem v U18, takže kdybych se dostal do výběru dvacítek, byl by to pro mě spíš takový bonus. Samozřejmě bych byl hrozně rád. Reprezentovat naší republiku je vždycky ohromná čest, já se ale především soustředím na práci a výkony tady v klubu. (fm)