Sokolov – Spanilá jízda. Hokejisté HC Berani Bernov se pomalu, ale jistě mohou připravovat na mistrovské oslavy. Důvod? Zcela jasný. V rámci šestnáctého kola Kynšperského poháru v ledním hokeji dosáhli v hokejovém azylu, který nalezli na zimním stadionu v Sokolově, na třináctou výhru ze čtrnácti zápasů. Tentokrát si Berani gólově smlsli na sokolovských Vlcích, kterým uštědřili brankovou nadílku v poměru 10:4.

HC Berani Bernov. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Vstup do utkání tradičně neměli Bernováci příliš dobrý, když se Vlci dostali do vedení, a to i přesto, že měli na střídačce pouze dva hráče, zatímco Bernov dorazil v plné polní, takže na jeho střídačce čekalo dalších deset borců.

Vlkům tak během první třetiny docházel dech, ale Bernov, který si vytvořil tlak, nedokázal propálit výborně chytajícího gólmana Vlků. Nakonec se přece jen Berani dočkali, když se o vyrovnání zasloužil Petr Zeman.

Vlci však gólově udeřili sedm sekund před koncem první sirény, když nahozený puk z půle ledové plochy skončil překvapivě za zády brankáře Koudelky. Inkasovaná branka hráče z okolí Nejdku řádně nakopla a ve druhé třetině na ledové ploše dominovali.

Bernovský expres se rozjel naplno a Vlci se svým gólmanem měli plné ruce práce, především pak gólman, který musel chtě nechtě vytahovat šestkrát během druhého dějství puk ze své svatyně.

Závěrečná třetina se pak dohrávala jen z povinnosti, i přesto se fanoušek určitě nenudil. Bernov totiž rychle přidal dvě branky a otázkou pak bylo, kdo vstřelí tu desátou, která byla odměněna finančním darem do klubové kasy.

Nakonec ji měl na svědomí Patrik Hodek, který docílil desátého úspěchu svého týmu trochu kuriózním stylem, kdy poslal puk přihrávkou na branku Vlků a ta nakonec proklouzla do sokolovské svatyně.

V závěru duelu ještě ze sebe vytřepali všechny síly, co jim zbyly, hráči Vlků, když dvakrát skórovali po samostatných nájezdech, když obrana Bernova řádně polevila. Na výhře Bernova to již nic nezměnilo a právě tým zpod Krušnohoří se opět o něco více přiblížil mistrovskému titulu.

HC Berani Bernov – HC Vlci Sokolov 10:4 (1:2, 6:0, 3:2). Branky: P. Zeman 3, Krejčí 2, Hodek, Kolář, Rejcha, Reiser, Žáček; asistence: Kratochvíl 3, Reiser 2, Rejcha, Krejčí, Lexa, Žáček, Kolář.

HC Berani Bernov: Koudelka – Vitner, Glass, Lexa, Lubas, Žáček, Pöpperle – Reiser, Kalinič, Kolář – Hodek, Krejčí, Rejcha – V. Zeman, P. Zeman, Kratochvíl.