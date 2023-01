„Pro nás je to ztráta tří bodů,“ zklamaně řekl po utkání chebský trenér Petr Nekvinda. První třetina přinesla vyrovnaný souboj, ve kterém šli Chebané díky přesné ráně Radka Proška do vedení. V 15. minutě však bylo srovnáno, když se v barvách Hronova zapsal do střelecké listiny Ruslan Achmetianov.